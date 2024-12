Gyurcsány kihívója maradt a bedrogozva randalírozó DK-s

Bejelentette, hogy lemond önkormányzati pozíciójáról, majd törölte a bejegyzését a józsefvárosi DK-elnök, Gyurcsány Ferenc pártelnök kihívója, aki nemrég erősen ittas állapotban, bedrogozva randalírozott a belvárosban. Abd El Rahim Alit december 3-án hajnalban fogták el a rendőrök, miután egy társasházban ittas állapotban verte az egyik lakás ajtaját, a megijedt szomszédok hívták ki a rendőrséget az agresszív férfira, aki az utólagos vérvizsgálat alapján drogot is fogyasztott.

Az ügy érdekessége, hogy Pikó András pár hónapja nevezte ki őt az önkormányzat közbiztonsági közalapítványának élére. A józsefvárosi DK-elnök a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond, de pár órával később törölte a bejegyzést. Kiderült: a lemondás valós, csak a nyilvánosság elől vonta vissza a közlést a politikus.

Ismert, Abd El Rahim Ali ellen garázdaság gyanújával indult rendőrségi eljárás. A vérvizsgálaton az alkohol mellett THC jelenlétét mutatták ki a szervezetében, amit a DK-s politikus a VIII. kerületi önkormányzati lapnak el is ismert: elmondása szerint a norvég fiatalok által felkínált cigarettát a házibuliban többszöri kínálás után egyszer elfogadta.

A Józsefváros Újságnak azt állította, hogy ő áldozat, a norvég fiatalok kirabolták őt, elvették az iPad-jét és a drága fülhallgatóját. Ezért ment vissza a lakáshoz, ahol balhézni kezdett. Az eset következményeként a politikus lemondott a közalapítvány elnöki tisztségéről.

Mint a lapnak elmondta, nem szerette volna, ha a propagandasajtó méregfogai elérnék az önkormányzatot, ezért inkább elébe ment a dolgoknak. A távozás az alapítvány éléről nem jelenti azt, hogy Abd El Rahim Ali visszavonja az indulását a DK elnöki posztjáért, továbbra is gyűjti az ajánlásokat, a napokban részt vett a vecsési DK-taggyűlésen is. A politikus a józsefvárosi önkormányzat pénzügyi és tulajdonosi bizottságának külső tagságáról sem mondott le, továbbra is élvezi Pikó András baloldali polgármester bizalmát.