Bródy János keményen megkapta a magáét, dőltek a tabuk a Kontextusban

Takaró Mihály volt a Kontextusban Andor Éva vendége. A mások mellett Wass Albert művészetével foglalkozó tudós olyan izgalmas témákról is beszélt a Négyszemköztben, hogy miért vesztettük el Erdélyt. A költő és irodalomtörténész szerint a magyarság léte most is a kultúrán múlik, ezért a nyelvünk, kultúránk megőrzése élet-halál kérdése.