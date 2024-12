Durván nekiugrottak Bayer Zsoltnak a baloldali fröcsögőbajnokok

Tamás Ervin úgy fogalmazott, hogy sokszor gondoltuk, hogy ez már a gödör alja, de mindig lehet lejjebb süllyedni, ezt láttuk Magyar Péter és Menczer Tamás „vitáján”. De beleszállt Bayer Zsoltba, lapunk publicistájába is:

„Bayer Zsolt annak idején egész jól írt, amit most csinál, az egy hosszabb káromkodás a fürdőkádban.”

Elvtársa, Szentpéteri Nagy Richárd is a baloldalon jól ismert vágyvezérelt gondolatait vetítette ki. A politológus szerint Menczer Tamás „szereplése” több kérdést is felvet: ki küldte oda, miért ment oda, mire volt ez jó? Az egyértelmű, hogy provokálni akart, megpróbálta kihozni a sodrából a Tisza Párt elnökét, hogy még egy pofon is elcsattanjon.