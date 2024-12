Kocsis Máté bemutatta a balliberális propagandasajtó visszásságait + videó

– Aki jót akar magának, ne olvasson liberális propagandasajtót, mert hemzseg a kettős mércétől – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy videóban a Fidesz-frakció közösségi oldalán. Mint arról beszámolt, a Telex nevű baloldali propagandalap azt kérdezte tőle, hogy miután Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ma találkozott Magyar Péterrel a pécsi gyermekotthon előtt, egyetértenek-e Menczer Tamás viselkedésével, stílusával és fellépésével, és maradhat-e Menczer Tamás a Fidesz-frakció tagja.

– Ejnye-bejnye, kedves Telex! Mi ez a kettős mérce? – kérdezte Kocsis Máté.

Ezután úgy folytatta:

Fogadjunk, hogy nem kérdezték meg a Tisza Pártot, amikor Magyar Péter büdösnek nevezte a saját szimpatizánsait, agyhalottnak hívta a párttársait, amikor inzultálta a nőket vagy amikor sértegette a nyugdíjasokat!

Felidézte, a balliberális portál akkor sem kérdezte meg a Tisza Pártot, amikor Magyar Péter intézményekben randalírozott és a vezetőt sértegette, vagy amikor Brüsszelben Magyarország ellen szavazott.

– Menczer Tamás nem csinált mást, csak válaszolt Magyar Péter több hónapos sértegetéseire, hazugságaira és provokációira – szögezte le Kocsis Máté.

Mint arról lapunk beszámolt, Menczer Tamás és Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a pécsi gyermekotthon előtt szembesítette a Tisza Párt vezetőjét azokkal az állításokkal, amelyeket a gyermekotthonok állapotával kapcsolatban tesz. Az ellenzéki politikus azonban folyamatosan hárított és igyekezett visszakérdezéssel elterelni a beszélgetést a számára kínos témákról. Magyar Péter nem hagyta, hogy az általa feltett kérdésekre normálisan feleljenek, folyamatosan – láthatóan idegesen és erőszakosan – belebeszélt a válaszokba, és többször is személyeskedett a kormánypárti politikusokkal.

Menczer Tamásra többször is azt mondta, hogy büdös a szája, ami egy ismerős vélemény lehet a baloldali politikustól, hiszen egy hangfelvétel tanúsága szerint a saját szavazóiról is így vélekedik. De a személyeskedés itt nem állt meg, Magyar Péter agresszív stílusban igyekezett elküldeni a helyszínről Menczer Tamást, felszólította, hogy „takarodjon”, és meg is lökte.