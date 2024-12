Magyar Péter megijedt, mert egy férfival kellett szembenéznie + videó

– Hozzád jöttem, és szeretnék néhány dolgot megbeszélni – jegyezte meg Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Péternek egy pécsi gyermekotthonnál. A találkozóról a közösségi oldalán egy videót tett közzé a kormánypárti politikus, aki elmondása szerint már nagyon várta ezt a találkozást. Magyar Péter nem mert Menczer Tamás szemébe nézni, elfordult tőle, de a kommunikációs igazgató nem hagyta magát, és azt kérte, hogy a Tisza Párt elnöke rá figyeljen, mert senki más nem tud neki segíteni.

Menczer Tamás felidézte: látta, hogy Magyar Péter hogyan beszélt a nőkkel, ezért odament, hogy a brüsszeli képviselő végre egy férfival is találkozzon. Magyar Péter megilletődöttségében csupán azt bírta kinyögni a kamerák előtt, hogy kivel beszél, mire Menczer Tamás arról számolt be, hogy Magyar reszketett. A kommunikációs igazgató számonkérte a Tisza Párt elnökén, hogy beszél a nőkkel, majd azt kérte tőle, hogy most próbálkozzon egy férfival.

Mint arról lapunk beszámolt, Menczer Tamás és Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a pécsi gyermekotthon előtt szembesítette a Tisza Párt vezetőjét azokkal az állításokkal, amelyeket a gyermekotthonok állapotával kapcsolatban tesz. Az ellenzéki politikus azonban folyamatosan hárított és igyekezett visszakérdezéssel elterelni a beszélgetést a számára kínos témákról. Magyar Péter nem hagyta, hogy az általa feltett kérdésekre normálisan feleljenek, folyamatosan – láthatóan idegesen és erőszakosan – belebeszélt a válaszokba, és többször is személyeskedett a kormánypárti politikusokkal.

Menczer Tamásra többször is azt mondta, hogy „büdös a szája”, ami egy ismerős vélemény lehet a baloldali politikustól, hiszen egy hangfelvétel tanúsága szerint a saját szavazóiról is így vélekedik. De a személyeskedés itt nem állt meg, Magyar Péter agresszív stílusban igyekezett elküldeni a helyszínről Menczer Tamást, felszólította, hogy „takarodjon”, és meg is lökte.