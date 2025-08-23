Menczer Tamás: A Tisza Párt egy digitális blöff + videó

„Micsoda megtiszteltetés! A tiszás álprofilok célkeresztjében vagyok, rendszeresen rám küldik őket” – írta a közösségi oldalán megosztott videójához Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet a Patrióta videójára, amiből az is kiderül, hogy

a Tisza Párt egy digitális blöff, álprofilokból, ázsiai és dél-amerikai lájkolókból áll.

A politikus mindenkit arra biztatott, hogy nézze meg a Patrióta adását.

A Patrióta tiszás álprofilokról szóló videója ide kattintva megtekinthető.

Lehet, hogy az egész Tisza Párt digitális szemfényvesztés – erről beszélt a Megafon főszerkesztője a Patrióta adásában. Mint a Magyar Nemzet megírta, Szarvas Szilveszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter Facebook-számai kezdettől igen furcsák, például a közelmúltban

a tízmilliós Magyarországon harmincmilliós nézettséget ért el.

Tiszás álprofilokkal mutatta be a műsor, hogyan működik a párt hálózata a közösségi médiában.