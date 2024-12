Bod Péter Ákos felháborító húzása, sárba tiporta a saját hazáját

Az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának előkészítését közösen végeztük az előző házigazdával, Nagy-Britanniával, és a következő két házigazdával, Albániával és Dániával. Magyarország javaslatára immár másodszor foglalkoztunk külön az illegális migráció kihívásaival, és úgy tűnik, ez a kérdés rendszeres téma lesz a jövőben, amihez hazánk jelentősen hozzájárult. Az Európai Politikai Közösség korábban is tárgyalta az energia-, a közlekedési és infokommunikációs infrastruktúra kérdéseit, ám a magyar kormánynak köszönhetően most a gazdaságbiztonság általános megközelítésére helyeztük a hangsúlyt. Ez lehetőséget adott arra, hogy a magyar gazdaságpolitika kulcskérdéseiről, a konnektivitásról és gazdasági semlegességről is beszélhessünk. Az Európai Tanácson elfogadott budapesti nyilatkozatot szintén a magyar elnökség érdemének tekintem. A versenyképesség kérdését mi állítottuk a fókuszba, együttműködve a korábbi belga elnökséggel. A nyilatkozat ötlete is tőlünk származik, és annak megfogalmazásában aktívan részt vettünk. A dokumentum azokat az elveket tükrözi, amelyeket mi is Európa számára hasznosnak tartunk.