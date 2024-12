Az öt legjobb Gregory Peck-film – Káprázat + videó

A Gregory Peck filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy romantikus mozi, a Római vakáció (Roman Holiday) szerezte meg, a negyedik helyezett pedig egy klasszikus történelmi krimi, A brazíliai fiúk (The Boys from Brazil) című alkotás lett, amelyben Gregory Peck – szokatlan módon – negatív szereplőt alakít, ami ritkaság az életművében. A bronzérmes mozi talán kevésbé ismert, mint az előző két film, de a kategóriájában klasszikusnak számít. A dobogó harmadik fokára a Káprázat (Mirage) című film lépett fel.

3. Káprázat (1965)

A filmet Edward Dmytryk rendezte, a forgatókönyvet pedig Peter Stone írta. A film Walter Ericson (Howard Fast álnéven írt) regénye, a Fallen Angel alapján készült. Az adaptációban Stone forgatókönyvíró jelentős változtatásokat eszközölt, hogy a történet jobban illeszkedjen a thriller műfajához.

Fotó: Mafab.hu

A zenéjét az idén novemberben elhunyt Quincy Jones szerezte, aki később világhírűvé vált Michael Jackson több albumának producereként. Ez a film Jones korai hollywoodi munkáinak egyike, és már itt megmutatkozott a tehetsége a feszültségkeltés és a hangulatteremtés terén​.

A történet

David Stillwell (Gregory Peck) amnéziás biokémikus, akinek a története egy bonyolult összeesküvés köré épül. Egy öngyilkosságot követően találja magát az események közepén, és azzal szembesül, hogy több bérgyilkos is üldözi. Ahogy nyomozni kezd, lassan feltárul előtte egy titkos kormányprojekt, amelyhez az ő korábbi élete és szakértelme kapcsolódik. Az Unidyne Building látszólag egyszerű New York-i irodaház. Ám amikor egy alkalommal áramszünet van, több ember is az utcára menekül onnan. Így kerül oda David is, aki hamarosan rájön, hogy az elmúlt két évet mindentől és mindenkitől távol töltötte.

Forrás: Wikipédia

Csak azt nem tudja, hogy hol és hogy miért nem emlékszik semmire. Ezért bízza meg Ted Caselle (Walter Matthau) magándetektívet azzal, hogy segítsen neki kideríteni, vajon mivel töltötte ezt az időt. A nyomozó azt javasolja, látogassanak el újra az Unidyne Building-be... A történet az identitás és az emlékezet elvesztésének kérdéseit, valamint a hatalommal való visszaélés témáját járja körül​.

A szereplők

Gregory Peck – David Stillwell : A főszereplő, aki meggyőzően jeleníti meg az amnéziával és az üldöztetéstől való félelemmel küzdő férfit.

Walter Matthau – Ted Caselle: Egy tapasztalatlan magánnyomozót játszik, aki segít Stillwellnek a nyomozásban. A karakter humorosabb oldala ellensúlyozza a történet feszült pillanatait.

Diane Baker – Shela: Stillwell titokzatos kapcsolata, akinek kulcsfontosságú szerepe van a történet kibontakozásában