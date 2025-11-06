A Rossi által legtöbbet kritizált ír futballista nem jön, honosítással próbálkozik a rivális

A magyar és az örmény válogatott után immár az ír nemzeti csapat szövetségi kapitánya is kihirdette keretét a novemberi vb-selejtezőkre. Heimir Hallgrímsson váratlant is húzott: az ír keret tagja az amerikai Kevin O'Toole. A New York City játékosa Dublinban született nagypapája révén kerülhetett képbe a magyar válogatott riválisánál. Kisebb sérülése ellenére Evan Ferguson (Roma) tagja az ír keretnek, a Marco Rossi keretével kapcsolatban korábban szóba hozott Sammie Szmodics viszont biztosan nem érkezik Magyarországra.

Kevin O’Toole, a New York City FC középpályása Írország mezében játszhat a magyar válogatott elleni vb-selejtezőn (Fotó: Getty Images/AFP/Dustin Satloff)

Szmodics nem jön, az ír gólvágóra viszont készülhet Rossi

Emlékezetes, hogy Rossi később kritizálta a magyar felmenőkkel rendelkező Szmodicsot, amiért a játékos oldaláról megszellőztették a magyarországi puhatolózást a sajtóban, talán azért, hogy nyomást helyezzenek az ír szövetségre. Szmodics végül ír válogatott lett, szeptemberben játszott is a mieink ellen, most viszont térdsérülés miatt nem bevethető.