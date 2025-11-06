magyar labdarúgó válogatottSammie Szmodicsvb-selejtezőMarco Rossi

A Rossi által legtöbbet kritizált ír futballista nem jön, honosítással próbálkozik a rivális

Keretet hirdetett a novemberi vb-selejtezőkre az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson. Írország előbb Portugália ellen játszik, majd november 16-án Budapesten zárja a selejtezősorozatot. Evan Ferguson, a Roma támadója kisebb sérülése ellenére tagja a keretnek, a korábban a magyar válogatott kapcsán is szóba hozott Sammie Szmodics térde viszont nincs olyan állapotban, hogy játszhasson. Marco Rossi csapata ellen amerikai újoncot is bevethet az ír csapat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 12:43
Sammie Szmodics neve korábban a magyar válogatott kapcsán is felmerült, novemberben sérülés miatt nem játszhat Marco Rossi csapata ellen Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
A magyar és az örmény válogatott után immár az ír nemzeti csapat szövetségi kapitánya is kihirdette keretét a novemberi vb-selejtezőkre. Heimir Hallgrímsson váratlant is húzott: az ír keret tagja az amerikai Kevin O'Toole. A New York City játékosa Dublinban született nagypapája révén kerülhetett képbe a magyar válogatott riválisánál. Kisebb sérülése ellenére Evan Ferguson (Roma) tagja az ír keretnek, a Marco Rossi keretével kapcsolatban korábban szóba hozott Sammie Szmodics viszont biztosan nem érkezik Magyarországra.

Kevin O'Toole, a New York City FC középpályása Írország mezében játszhat a magyar válogatott elleni vb-selejtezőn
Kevin O’Toole, a New York City FC középpályása Írország mezében játszhat a magyar válogatott elleni vb-selejtezőn (Fotó: Getty Images/AFP/Dustin Satloff)

Szmodics nem jön, az ír gólvágóra viszont készülhet Rossi

Emlékezetes, hogy Rossi később kritizálta a magyar felmenőkkel rendelkező Szmodicsot, amiért a játékos oldaláról megszellőztették a magyarországi puhatolózást a sajtóban, talán azért, hogy nyomást helyezzenek az ír szövetségre. Szmodics végül ír válogatott lett, szeptemberben játszott is a mieink ellen, most viszont térdsérülés miatt nem bevethető.

Nincs tökéletes fizikai állapotban az AS Roma támadója, Evan Ferguson sem, ő a bokájával bajlódik, de ennek ellenére tagja a keretnek.

Az írek eddigi négy góljából hármat Ferguson jegyzett a selejtezők során, azaz abszolút kulcsemberről van szó Hallgrímsson csapatában.

Az izlandi szakember kockázatos lépésre is elszánta magát: újoncot avathat Kevin O'Toole személyében. Az amerikai futballista a New York City FC játékosa, sosem élt Írországban, Dublinban született nagypapája révén kerülhetett képbe az ír válogatottnál.

Négy forduló után Magyarország öt, Írország négy ponttal áll a selejtezőcsoportban. Könnyen elképzelhető, hogy a két válogatott november 16-i, budapesti meccsén dől el a pótselejtezőt érő második hely sorsa, bár létezik ennél kedvezőbb forgatókönyv is: ha három nappal korábban Rossi csapata nyer Örményországban, az írek pedig kikapnak a portugáloktól, akkor az utolsó fordulónak már nem lesz tétje, biztos lesz a magyar válogatott második helye.

 

