Szmodics hazudott, Rossi lebuktatta az ír válogatott keretébe bekerült gólvágót

A magyar válogatott keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy két bizalmi emberén keresztül valóban tájékozódott Sammie Szmodics szándékairól, ami csak a játékostól vagy a menedzserétől tudódhatott ki, így emberileg nincs rá szüksége az összetartó magyar válogatottnál. Rossi okkal gyaníthatja, Szmodics azért szivárogtatott, hogy így nyomást gyakoroljon az ír szövetségre, mert onnan várta a meghívót.

Sammie Szmodics az ír zászlóval Forrás: X/IrishPropaganda

A Blackburn Rovers 28 éves játékosa még egy percet sem játszott az ír válogatottban. Bár 2021-ben behívták be a keretbe, végül nem mutatkozott be. Mivel az egyik nagyapja magyar, akár nálunk is szerepelhetne, ám ebből már nem lesz semmi.

A Metropol vette észre, hogy a Blackburn Rovers játékosa a napokan nyilatkozott a kényes ügyével kapcsolatban.

– Azt hiszem, klubszinten eleget tettem azért, hogy felhívjanak és beválogassanak. Remélhetőleg végre debütálhatok az ír válogatottban, igazán vágyom rá. Ez megkoronázná a remek szezonomat. Volt egy huzavona az útlevelemmel, aztán nem igazán vettek figyelembe. Az emberek nem tudják, de én mindig készenlétben voltam, mégsem hívtak – szúrt oda Szmodics a tavaly novemberben menesztett Stephen Kennynek.