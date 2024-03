Marco Rossi keretet hirdetett, aggódott Schäfer Andrásért, és nem akar áruló lenni

Még március elején egy Olaszországban adott interjúban árulta el hogy nagy változtatásokat nem tervez a magyar válogatott keretében a júniusban kezdődő németországi Európa-bajnokság előtt, s figyelembe véve az elmúlt két-három év várakozásokat felülmúló eredményeit, erre nincs is különösebb oka.

Dárdai Márton meghívót kapott Marco Rossitól a magyar válogatottba (Fotó: EPA/Clemens Bilan)

Rossi, ahogy azt előre jelezte, egyetlen olyan futballistát hívott meg az idei első kerethirdetéskor a válogatottba, aki korábban egyszer sem volt tagja a csapatnak: középső fia, Dárdai Márton, aki még tavaly novemberben is a német U21-es válogatottban lépett pályára, hamarosan valóban debütálhat magyar színekben.

Dárdai Márton szívében magyar a kapitány szerint

A Bundesliga II-ben szereplő Hertha 22 éves, ballábas középső védője, aki védekező középpályásként is bevethető, elsősorban a válogatottban az elmúlt években alapembernek számító konkurenciája lehet a csapatban. Dárdai Márton érkezése annak tükrében is hasznos lehet, hogy Szalai tavaly nyár óta, amióta Németországba igazolt, a Hoffenheimben és a jelenlegi csapatában, a Freiburgban együttvéve is mindössze hat Bundesliga-meccsen lépett pályára az idényben. Ennek ellenére Rossi továbbra is bízik benne, Szalai is meghívót kapott, de a Herthában rendszeresen játszó Dárdai (eddig 21 bajnokin futballozott az évadban) versenyre hívhatja.

– Meg sem kell említenem azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a válogatott játékosok felvegyék a játék ritmusát, Attilának ez nincs meg, ezért tulajdonképpen nem is kellett volna behívnom őt – fogalmazott Rossi Szalai Attila helyzetéről. – Vannak szabályaink, de időnként lehet kivételeket tenni, és esetében is így tettem korábban, és ezt soha nem bántam meg.

Dárdai Mártonról is szót ejtett Rossi: – Már néhány éve is gondolkodtam a meghívásán, és most személyesen is beszéltem vele, a válaszai pedig meggyőztek arról, hogy ez a fiatalember valóban szívesen játszana a válogatottban. Németországban született, ott nőtt fel, német barátai vannak, az egész háttere német, német klubban játszik, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy Dárdai Pál fia, magyar családja van, otthon magyarul beszél, a barátnője is magyar, tehát a szívében magyarnak érzi magát.

A kulcsemberek, Szoboszlai, Sallai és Orbán jó formában

Nagy meglepetés nincs Rossi első 2024-es keretében, a februári sérülése után immáron Liverpoolban is újra játszik, múlt héten a Sparta Praha ellen gólt is lőtt az Európa-ligában , így a válogatottnak továbbra is a vezére lehet, pedig kirobbanó formában futballozott az év elején Freiburgban, ők ketten jelenthetik a márciusi meccseken is a mérleg nyelvét, kiegészülve a Ferencvárosban a gólokat futószalagon termelő Varga Barnabással (29 tétmeccsen 26-szor volt eredményes az idényben). A védelem közepén pedig immáron is újra teljesen egészséges, sőt a Lipcse Real Madrid elleni BL-nyolcaddöntőjén a meccs emberének választották meg a múlt héten.