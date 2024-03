Szoboszlai szép gólt lőtt, ötgólos Liverpool-válasz a cseh kiírásra + videó

Optimisták voltak a Sparta Praha szurkolói, akik egy hatalmas „Victory” azaz győzelem feliratot hoztak létre élőképből a stadionban a Liverpool elleni meccsre. Apró szépséghiba, hogy borzasztóan kezdte a meccset a Sparta Praha.

A prágai szurkolók optimistán készültek a Liverpool elleni meccsre.

A csehek légiósa, Sörensen hibája miatt került rögtön az elején hátrányba a házigazda. A védő hosszan vette át a labdát a tizenhatoson belül, Alexis Mac Allister pedig szemfülesen lecsapott rá, így a javítani igyekvő Sörensen felrúgta az argentint. Nem volt kérdés, a megítélt tizenegyest a sértett Mac Allister a kapuba vágta – 0-1.

Érdekesség , hogy ez volt a Liverpool holtversenyben a második leggyorsabb gólja az idény összes tétmeccsét figyelembe véve. Melyik volt a leggyorsabb? Még tavaly szeptemberben harmadik percben szerzett gólja az Aston Villa elleni bajnokin. A magyar középpályás egyébként most a kispadon kezdte a meccset, ami előtt aktívan magyarázott csapattársának a pálya bejárásakor.

Cseh tűzijáték, de Liverpool-gólok

A meccs elején a prágai szurkolók kitettek magukért, zászlókkal és görögtűzzel csináltak hangulatot a stadionban. A Liverpool gólja azonban gyorsan lehűtötte a tüzet, ha a lelkesedésüket nem is törte meg. A Sparta játékosai többször is megtornáztatták az angolok ír kapusát, Kellehert, de nem sikerült kiegyenlíteniük.

Bánhatták ezt, főleg amikor a 25. percben a Liverpool megduplázta az előnyét, pedig az ezt megelőző percek a csehekéi voltak. De jött Darwin Núnez, aki 24 méterről, jobbal tekert a léc alá – 0-2. Érdekesség: ez volt az 1000. gól, amit Jürgen Klopp irányítása alatt szerzett a Liverpool (476 tétmeccsen).

Darwin Núnez volt a Liverpool egyik hőse. Fotó: Anadolu via AFP

Núnez tarthatatlannak bizonyult ezen a meccsen, az első félidő hosszabbításában ugyanis 14 méterről, egy pattanás után leadott lövésből újra a kapuba talált – 0-3. Úgy tűnt, hogy a Liverpool gyakorlatilag egy félidő alatt lerendezte a párharcot.

Szoboszlai jött, látott, és gólt lőtt

Szünet után a prágaiak gyors góllal szépítettek, a félidőben becserélt Bradley a 46. percben rögtön öngólt vétett – 1-3. Klopp gyorsan kettőt is cserélt, érkezett a bizonytalan védelembe a csapatkapitány Van Dijk, az 51. percben pedig Szoboszlai is pályára lépett a duplázó Núnez helyén. Nem is tartott sokáig a Sparta öröme, két perccel később ugyanis Diaz megpattanó lövésével visszaállt a háromgólos különbség – 1-4.

Szoboszlai több veszélyes megmozdulással is jelentkezett a meccsen, a tizenhatoson belül egymás után két jó cselt is bemutatott, de a lövésre nem maradt ereje, elmaradt a gól. És elmaradt a gólpassz is, pedig a 84. percben kiszolgálta Szalahot a magyar középpályás, ám az egyiptomi gólját les miatt visszavonta a VAR jelzésére a játékvezető. De Szoboszlai úgy gondolta, hogy ő sem távozhat üres kézzel Prágából, a meccs utolsó mozzanatként a hosszabbítás negyedik percében a tizenhatos vonaláig vezette a labdát, nem tudták megállítani, és a lövése után ezúttal a kapuban kötött ki a labda. – 1-5. Ez volt Szoboszlai hatodik gólja az idényben, az El-ben pedig az első.

Szoboszlai with a classy goal.



Beauty from the Hungarian pic.twitter.com/6l6XhMEYwk — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 7, 2024

A Liverpool lényegében eldöntötte a párharcot az idegenbeli 5-1-es győzelemmel. Visszavágó március 14-én az Anfield Roadon.

Cseh futballhangulat a Liverpool ellen a helyszínről:

Európa-liga, nyolcaddöntő, első meccsek:

Sparta Praha–Liverpool 1-5

Qarabag–Leverkusen 2-2

AS Roma–Brighton 4-0

Borítókép: Jürgen Klopp derűs volt a meccs előtt (Fotó: EPA/Martin Divisek)