Egyetlen újonccal számol Marco Rossi, azt is elmondta, melyik poszton

A nyári Európa-bajnokságra hangol a magyar labdarúgó-válogatott, amely márciusban két meccsen is pályára lép a felkészülés jegyében. Ezeken mutatkozhat be Dárdai Márton, aki januárban jelentette be, hogy Magyarország színeiben szeretne szerepelni.

A Németországban nyújtott teljesítményével Dárdai Márton kiérdemli a válogatott meghívót. Fotó: Clemens Bilan

Rossi már tudja, hol számít Dárdaira

– Dárdai Márton lehet az egyetlen újonc, róla egy ideje tudjuk, a magyar válogatott mellett tette le a voksát, örömmel jön közénk. Kíváncsiak vagyunk rá, szeretnénk látni, mire képes a magyar csapat mezében. Az egyedüli gond, hogy az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódott, de ha minden jól megy, az összetartás kezdetéig már rendben lesz. Meglátjuk, milyen állapotba kerül március második felére – mondta a Nemzeti Sportnak nyilatkozó aki hozzátette: belső védőként számít a Hertha BSC 22 éves, magyar és német állampolgársággal is rendelkező játékosára. – Kétségtelenül sokoldalú, több poszton bevethető, de az elmúlt hetekben sokat beszélgettünk, és egyértelművé vált számomra, hogy a hátvédsor közepén érzi a legjobban magát, ott mozog a legotthonosabban. Aztán előfordulhat olyan szituáció, amikor a középpályán kell vele számolnom, de nálam alapvetően belső védő lesz.

Négy meccsről hiányzott

Dárdai Márton édesapja, a 61-szeres válogatott korábbi labdarúgó, ma már a német másodosztályban szereplő Hertha BSC vezetőedzőjeként dolgozó Dárdai Pál 1997 és 2011 között erősítette játékosként a Herthát, így középső fia, Márton Berlinben született 2002. február 12-én. Dárdai Márton a berlini klub színeiben ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, majd a különböző korosztályos csapatokat végigjárva 2020-ban került fel a felnőttek közé. Mostanáig 66 meccsen lépett pályára a Herthában, mérlege egy gól és négy gólpassz.

A jelenleg is zajló idényben Dárdai Márton húsz bajnokin és négy kupameccsen kapott lehetőséget, alapembernek számít a berlinieknél, ám a legutóbbi öt mérkőzésből négyet is kihagyni kényszerült sérülés miatt. A Hertha jelen pillanatban 9. a Bundesliga 2-ben, hátránya hét pont az osztályozós helyen álló Hamburggal, illetve kilenc a már biztosan feljutónak számító Kiellel szemben.

Érdekesség, hogy mindhárom fia a Herthát erősíti: Márton mellett ott futballozik a 18 esztendős Bence és a 24 éves Palkó is.

A Marco Rossival készült teljes beszélgetés – amelyben az olasz szakember több más témára is kitért – itt elérhető!

Borítókép: Marco Rossi elmondta, hol számít Dárdai Mártonra (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)