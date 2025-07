Xabi Alonso nem viccel, már a második ikont vágja ki a Real Madridból

Még a tavasz végén a Bayern München jelentette be, hogy nem tart igényt Thomas Müllerre, és úgy tűnik, ez egy mechanizmust indított be más sztárcsapatoknál is. Ugyanis az új vezetőedző, Xabi Alonso érkeztével a Real Madrid is jelentősen átalakul, és ennek a változásnak az egyesület ikonjai estek áldozatul. Luka Modric hat BL-siker után volt kénytelen távozni – az aranylabdás horvátot tárt karokkal fogadta az AC Milan, amely vezérét látja benne –, most pedig éppen ma, csütörtökön köszön el a királyi gárda egy másik legendájától, Lucas Vázqueztől, aki 17 éven át szolgálta a klubot.

A Real Madrid újabb ikonja, Lucas Vázquez távozik a klubtól (Fotó: realmadrid.com)

A Real Madrid bejelentette, Luka Modric után Lucas Vázquez is távozik

A football-espana.net információja szerint a legendák távozása mögött elsősorban a csapat szerkezetváltása áll. A Bayer Leverkusentől érkező Xabi Alonso ugyanis mindenképpen szakít elődje, Carlo Ancelotti által favorizált játékrendszerrel, a 4-4-2-vel, mert a spanyol mester két rendszert képzel el az új Real Madrid játékában: az általa igencsak preferált 5-3-2/3-5-2-es felállás, amit Leverkusenben is sikerre vitt. Alonso sosem titkolta, hogy az új rendszernek bizony lesznek áldozatai, akik közül előbb Modric, majd most Vázquez hagyja el a Realt.

Luka Modric négyszeres spanyol bajnok, kétszeres kupagyőztes, ötszörös szuperkupa-győztes

hatszoros BL-győztes, ötszörös Európai Szuperkupa-győztes

négyszeres klubvilágbajnok, egyszeres Interkontinentális Kupa-győztes

aranylabdás (2018) Lucas Vázquez négyszeres spanyol bajnok

ötszörös BL-győztes, négyszeres Európai Szuperkupa-győztes

háromszoros klubvilágbajnok, egyszeres Interkontinentális Kupa-győztes

420 meccsen viselte a csapat mezét

Official Announcement: Lucas Vázquez's farewell ceremony. #GraciasLucas — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 16, 2025

A távozó Vázquezt még a Real Madrid elnöke is elbúcsúztatja

Utóbbi távozását most tette teljesen biztossá a madridi gárda, amikor közösségi oldalain bejelentette mindezt. A spanyol futballista 17 évet töltött nevelőegyesülete kötelékében, legutóbb zsinórban kilenc évet játszott a klub színeiben, és végig kulcsembernek számított. Tiszteletére július 17-én, azaz ma ünnepélyes búcsúztatót tartanak, amelyen a klub elnöke, Florentino Perez is részt vesz, aki már előre méltatta a 34 éves játékost.

– Lucas Vázquez példamutatóan képviseli a Real Madrid értékeit, ami a szurkolóink számára a csapat egyik legkedveltebb játékosává tette. Személye a kemény munkát, a kitartást, az alázatot és a győztes szellemet szimbolizálja, amelyek elengedhetetlenek a sikerhez ebben a mezben. Ő egy olyan játékos, aki minden madridista szeretetét és elismerését élvezi.

A Real Madrid az otthona, és mindig is az marad

– nyilatkozta a klub hivatalos oldalán a klubelnök.

A legenda könnyes búcsúlevélben köszönt el a királyi klubtól és a szurkolóktól

Lucas Vázquez 2007-ben, 16 évesen érkezett a Real Madridhoz, és a királyi klub utánpótlás-akadémiáinak minden kategóriájában játszott az U17-esektől a Castilláig. Egy Espanyolnál töltött kölcsönszezon után 2015 szeptemberében debütált a Real Madrid első csapatában. Azóta 10 idény alatt 402 mérkőzésen védte a mezt, a Real Madrid történetének egyik legsikeresebb időszakában.

– Felejthetetlen estéket éltünk át együtt, 23 trófeát ünnepelhettünk, és a közös emlékek örökké velem maradnak. Szívből köszönöm az elnök úrnak, az igazgatóságnak, a stábnak, az edzőknek, a csapattársaimnak, és mindenekelőtt a szurkolóknak. Ti mindig arra ösztönöztetek, hogy adjak egy kicsivel többet.

Ma, több mint 400 mérkőzés után eljött az idő, hogy búcsút mondjak életem klubjának.

De nyugodt szívvel távozom, mert tudom, hogy mindent beleadtam. Mindig is tudatában voltam annak, mekkora felelősség és megtiszteltetés ezt a címert viselni. Élveztem minden egyes mérkőzést, edzést, utazást, és ha van valami, amit ez az út megtanított nekem, az az, hogy soha senkinek ne hagyd, hogy azt mondja, nem vagy képes elérni valamit. Lehet, hogy elhagyom a Real Madridot, de a Real Madrid sosem fog elhagyni engem. Bárhová is sodor az élet, mindig büszkén mondom majd, hogy megtiszteltetés volt a világ legnagyobb klubjában játszani. Köszönöm, hogy részesei voltatok életem legszebb utazásának. Hala Madrid, y nada más! – olvasható a játékos Instagram-oldalán.

Három spanyol klub érdeklődik Vázquez iránt

Vázquez a hírek szerint elkötelezett, hogy továbbra is Spanyolországban folytassa karrierjét, és szeretné a tapasztalatait La Liga-szinten kamatoztatni. Erre megvan minden esélye, ugyanis a fichejes.net szerint a spanyol bajnokságból három klub mutat komoly érdeklődést:

Girona,

Rayo Vallecano,

Sevilla FC.

Mindhárom csapat olyan rutinos és sokoldalú játékost keres, aki azonnali erősítést jelenthet, és Lucas pontosan ilyen. Képességei révén több poszton is bevethető, legyen szó jobbhátvédként vagy szélsőként való szereplésről, így különösen értékes lehet egy rotációban gondolkodó edző számára.