A szövetségi kapitány elárulta, kiknek kell feljavulniuk

– Miután tíz éven át lényegében nem változott a felállás, az ellenfelek is kiismertek minket, most nekik is módosítaniuk kell majd a korábban bevett stratégián. A világbajnokságon is Rabb Krisztián lesz a befejezőember, viszont előtte Gémesi Csanád fogja a nyolcadik asszót vívni, korábban ő nem volt ebben a pozícióban, ahogy Szilágyi Áronnak is újdonság a sokévnyi fejezés után, hogy a hetedik asszó jut rá – elemezte a csapat helyzetét Boczkó.

Mit vár a vívó-vb-től Boczkó Gábor szövetségi kapitány?

Az Európa-bajnokságon a szeptemberi műtétje után remekül visszatérő Szilágyi a csapatarany mellett egyéni ezüstöt szerzett, míg Battai Sugár (női kard), Pásztor Flóra (női tőr) és Siklósi Gergely (férfi párbajtőr) bronzéremmel térhetett haza. Boczkó Gábor hasonló éremterméssel most is elégedett lenne, bár a legutóbbi világbajnokságon ennél is jobban szerepelt a magyar válogatott: 2023-ban, Milánóban a férfiak mellett a női kardcsapat is aranyérmes lett, akárcsak egyéniben a párbajtőröző Koch Máté.

– Az Eb-n nagyon bekezdtünk, az egyéni versenyek után négy érmünk volt, mondtam is, hogy ez extra, aztán csapatban egy érem jött, igaz, egy aranyérem. Nagyon bízom benne, hogy a világbajnokságon is sikerül aranyérmet nyernünk, és mellette még két-három érmet összeszedni. Az Eb-hez képest fel kell javulnia a férfi-párbajtőr- és a női kardcsapatnak, akik egyértelműen éremesélyesek – összegezte az elvárásait lapunknak Boczkó Gábor szövetségi kapitány.

Vívó-világbajnokság, Tbiliszi, a magyar keret Férfi kard: Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Szatmári András (csak egyéni), Gémesi Csanád (csak csapat)

Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron, Szatmári András (csak egyéni), Gémesi Csanád (csak csapat) Férfipárbajtőr: Andrásfi Tibor, Koch Máté, Siklósi Gergely, Nagy Dávid (csak egyéni), Keszthelyi Zsombor (csak csapat)

Andrásfi Tibor, Koch Máté, Siklósi Gergely, Nagy Dávid (csak egyéni), Keszthelyi Zsombor (csak csapat) Férfitőr: Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely

Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely Női kard: Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca

Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca Női párbajtőr: Dékány Kinga, Gnám Tamara, Muhari Eszter, Nagy Blanka

Dékány Kinga, Gnám Tamara, Muhari Eszter, Nagy Blanka Női tőr: Kondricz Kata, Pásztor Flóra, Wolf Eszter, Nekifor Erika (csak egyéni), Lupkovics Dóra (csak csapat)

A férfikardcsapat júniusi Eb-döntője: