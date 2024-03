Az AS Roma szurkolói megsértették II. Erzsébet emlékét, az angolok most válaszoltak

Csütörtökön jó napjuk volt az olaszoknak az Európa-ligában. Az AC Milan 3-1-re nyert a Slavia Praha vendégeként, így kettős győzelemmel, 7-3-as összesítéssel ment tovább. Az Atalanta hazai pályán 2-1-re győzött a Sporting Lisboa ellen, így 3-2-es összesítéssel jutott tovább. Az AS Roma 1-0-ra kikapott ugyan Brightonban, de mivel az első meccset otthon 4-0-ra behúzta, a visszavágó előtt nem igazán lehetett kérdéses, melyik együttes jut be a legjobb nyolc közé.

Totti és az ananászos pizza

A Brighton szurkolói közül néhányan a továbbjutás helyett inkább arra készültek, hogy megfricskázzák az AS Roma legendáját, Francesco Tottit. Aki egy transzparensen olyan „sértést” kapott, amelynél olasz ember nem kaphat „durvábbat”: azzal gyanúsították meg, hogy az ananászos pizzát szereti.

Ennek a történetnek előzménye is van, ugyanis az első mérkőzésen az olasz ultrák valóban nagyon durván, ízléstelenül megsértették a néhai, 2022-ben 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet királynő emlékét. Erre most az angol lapok is utalnak, de a római transzparenst érthetően csak kitakarva közlik.

Forrás: X

Borítókép: A Brighton-szurkolók transzparense (Forrás: X/Casual Ultra Official)