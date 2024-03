Klopp a kiütéses győzelem után: Egy idióta vagyok + videó

Általában, ha az első mérkőzésen eldől egy párharc végkimenetele, akkor a győztes fél nem szokta túlhajtani magát a visszavágón. Nem úgy a Liverpool: az angol csapat a múlt héten 5-1-re győzött a Sparta Praha otthonában, most pedig otthon is kitömte a cseh gárdát. Tizennégy perc után 4-0-ra vezettek Jürgen Klopp tanítványai, a végeredmény pedig 6-1 lett.

Ilyen forgatókönyv láttán azt gondolhatnánk, hogy Kloppnak nincs miért felkapnia a vizet, de a szenvedélyes edző egy alkalommal nem tudta kordában tartani az érzelmeit, és sárga lapot harcolt ki magának. Látszólag a német tréner azért dühöngött, mert játékosa, Jarell Quansah szintén sárga lapot egy csúnya becsúszásért.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azonban Klopp elmagyarázta, más állt a reakciója hátterében.

– Először is az volt az ok, hogy egy idióta vagyok. Másodszor is az, hogy cserére készültünk, a negyedik játékvezető már fel is mutatta a táblát, de a játékvezető engedte tovább a játékot. Azután jött a sárga lap, de nem ez jelentette a problémát. Attól tartottam, hogy Conor Bradley megsérül. Ezért kaptam fel a vizet abban a pillanatban, de egyébként nyugodt voltam a történtek előtt és után is. A játékvezetővel is beszéltem erről – fedte fel a Liverpool menedzsere.

Jurgen Klopp on being asked why he got angry at being given a yellow card:



“Yeah, first and foremost, because I am an idiot…” 🤣



[@BeanymanSports]

pic.twitter.com/2ocKUlaucK — Anfield Sector (@AnfieldSector) March 14, 2024

Klopp együttérzett a csehekkel

Kloppnál arról is érdeklődtek, a kiütés miatt sajnálta-e a cseh vendégeit.

– Én is edző vagyok, beszéltem erről Briannel. Kvalitásbeli különbség van a két csapat között. Ez egyértelmű volt a meccs előtt is, és ha a jobb csapat a megfelelő hozzáállással vág neki a meccsnek, akkor az ellenfélnek nehéz dolga lesz. Sokáig én is dolgoztam egy kisebb csapatnál – nem mintha a Spartát kis csapatnak nevezném –, de én

Németországban egy kisebb csapatot, a Mainzot irányítottam. Győzhetsz, de ehhez az ellenfél segítségére is szükség van, mi pedig ma egyáltalán nem segítettünk az ellenfélnek.

Nehéz hete volt a Spartának, de úgy érzem, hogy a szurkolóik élvezték az utat. Az idény pedig valójában csak most kezdődik a csapatuknak, a bajnoki címért versengenek.

A Sparta Praha vezetőedzője, Brian Priske is elismerte, a Liverpool és a csapata nem tartozik egy súlycsoportba.

– Bár lehet, hogy sokan fognak utálkozni és kritizálni minket Csehországban, de mi más ligába tartozunk hozzájuk képest. Soha nem találkoztunk még ilyen kaliberű csapattal, és talán egy darabig nem is fogunk. A Liverpool a Bajnokok Ligájába tartozik, ott kellene játszania. Most talán bejut az elődöntőbe, két hónap múlva megnyerheti a Premier League-t, úgyhogy büszke vagyok rá, hogy az első meccsen valamennyire fel tudtuk vele venni a versenyt. A játékosaik más szinten vannak a mieinkhez képest. Minden tiszteletem a Liverpool játékosaié és az edzői stábjáé – mondta elismerően a dán szakember.

🇨🇿 Brian Priske habló de enfrentarse al Liverpool hoy:



“Ellos están a otro nivel. El Liverpool es un equipo de Champions League, deberían estar jugando Champions League. Probablemente en dos meses ganen la Premier. Están a un diferente nivel”



pic.twitter.com/1pMPXoRi7q — EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (19🏆) (@estoesanfield_) March 14, 2024

