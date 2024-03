Hatot vágott a Liverpool, Szoboszlai góllal és gólpasszal zárt

Bár a Liverpool 5-1-re megnyerte az Európa-liga nyolcaddöntőjének első felvonását Prágában, Jürgen Klopp a visszavágó előtt elmondta, hazai közönségük előtt nem vehetik félvállról ezt a meccset sem. A német menedzser nem a levegőbe beszélt, erős kezdőcsapatot küldött a pályára, Darwin Núnez és Mohamed Szalah is kezdett.

Járt a dicséret Van Dijktól Szoboszlainak a gólja után Fotó: AFP/Paul ELLIS

Alighanem a játékosok is a mesterükhöz hasonlóan vélekedtek, legalábbis erről árulkodott a csütörtöki mérkőzés kezdete. A 14. percben ugyanis már 4-0 (!) volt az állás, sorban Núnez, Bobby Clark, Szalah és Cody Gakpo talált be. Az első gólt Szoboszlai készítette elő, Szalah két gólpasszt osztott ki. Persze a brutális részeredmény nemcsak a Liverpool aktivitásának, hanem a csehek elveszettségének is volt köszönhető – védekezésről az esetükben nemigen lehetett beszélni.

A hazaiak ezek után is nagy kedvvel támadtak, hátul viszont olykor ők is elméláztak. Egy megingást kihasználva Veljko Birmancevics szépített a 42. percben, így 4-1-es állásnál vonultak az öltözőbe a csapatok.

Ezután a kelleténél jobban nem erőltették meg magukat a hazaiak, és bár nagyobb is lehetett volna a különbség, végül 6-1-re nyertek a hazaiak. Szoboszlai a visszatérése után először játszott végig egy mérkőzést, és lélekben már a következőre, a Manchester United elleni FA-kupa negyeddöntőre (vasárnap 16.30) készülhet.

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók: West Ham United (angol)–Freiburg (német) 5-0 (2-0), gólszerzők: Paqueta (9.), Bowen (33.), Cresswell (52.), Kudus (77., 85.). Továbbjutott: a West Ham United, 5-1-es összesítéssel. Villarreal (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 3-1 (1-0), gólszerzők: Capoue (32.), Sorloth (54.), Mosquera (88.), illetve Clauss (94.). Továbbjutott: az Olympique Marseille, 5-3-as összesítéssel. Glasgow Rangers (skót)–Benfica (portugál) 0-1 (0-0), gólszerző: Rafa Silva (66.). Továbbjutott: a Benfica, 3-2-es összesítéssel. Slavia Praha (cseh)–Milan (olasz) 1-3 (0-3), gólszerzők: Jurasek (85.), illetve Pulisic (34.), Loftus-Cheek (36.), Leao (45+6.). Piros lap: Holes (20., Slavia Praha). Továbbjutott: a Milan, kettős győzelemmel, 7-3-as összesítéssel. Liverpool (angol)–Sparta Praha (cseh) 6-1 (4-1), gólszerzők: Núnez (6.), Clark (8.), Szalah (10.), Gakpo (14., 55.), Szoboszlai (48.), ill. Birmancsevics (42.). Továbbjutott a Liverpool, 11-2-es összesítéssel.

Brighton (angol)–AS Roma (olasz) 1-0 – félidei eredmény

Atalanta (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 2-1 (0-1), gólszerzők: Lookman (46.), Scamacca (59.). Továbbjutott az Atalanta, 3-2-es összesítéssel.

Bayer Leverkusen (német)–Qarabag (azeri) 0-0 – félidei eredmény

Borítókép: Liverpooli örömünnep (Fotó: AFP/Oli Scarff)