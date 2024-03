Sallai kihagyta a helyzetét, és egy különös gólörömöt kellett látnia a kiesés során

Egy hete a Freiburg hazai pályán 1-0-ra nyert a West Ham United ellen – a gólszerző Gregoritschnak adta a gólpasszt –, de az angolok a visszavágón már a 9. percben eltüntették a hátrányukat. Egy szöglet után megcsúsztatott labdát a hosszú saroknál Paquetá kotort be (1-0). A Freiburg védői nem voltak a helyzet magaslatán, de nem tud bekerülni a csapatba, ezúttal is csak a kispadon jutott neki hely. A németek a bekapott gól után a következő percben egyenlíthettek volna, Sallai Roland vette át a labdát a 16-oson belül, és egy becsúszó védőtől szorongatva egyből kapura lőtte, ám a jobb alsó sarok mellé. A 33. percben a „Kalapácsosok” újabb gólt szerzett, Bowen díszkíséretben 17 méterről lőtte ki a bal alsó sarkot (2-0). A Freiburg védői az 52. percben is csak nézték, hogy Cresswell 14 méterről beveszi a kapujukat (3-0).

S még nem volt vége: a 77. percben Kudus mint kés a vajon ment át a Freiburg védelmén, és higgadtan lőtt a kapuba (4-0). A ghánai támadó ezt követően különös gólörömmel rukkolt ki, elcsente az egyik fotós kis székét, és leült rá megpihenni…

Kudus gólöröme Forrás: X/UEFA Europa League

Kudus aztán még a 85. percben is betalált, 5-0-s kiütés lett a vége. Sallaiák úgy érezhetik magukat, mintha egy hatalmas kalapáccsal fejbe verték volna őket...

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók:

West Ham United (angol)–Freiburg (német) 5-0 (2-0), gólszerzők: Paqueta (9.), Bowen (33.), Cresswell (52.), Kudus (77., 85.). Továbbjutott: a West Ham United, 5-1-es összesítéssel.

Villarreal (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 3-1 (1-0), gólszerzők: Capoue (32.), Sorloth (54.), Mosquera (88.), illetve Clauss (94.). Továbbjutott: az Olympique Marseille, 5-3-as összesítéssel.

Glasgow Rangers (skót)–Benfica (portugál) 0-1 (0-0), gólszerző: Rafa Silva (66.). Továbbjutott: a Benfica, 3-2-es összesítéssel.

Slavia Praha (cseh)–Milan (olasz) 1-3 (0-3), gólszerzők: Jurasek (85.), illetve Pulisic (34.), Loftus-Cheek (36.), Leao (45+6.). Piros lap: Holes (20., Slavia Praha). Továbbjutott: a Milan, kettős győzelemmel, 7-3-as összesítéssel.



