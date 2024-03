Magyarország is győzelemmel rajtolt az olimpiai selejtezőn, jöhet Norvégia!

Amint arról korábban beszámoltunk, a norvég válogatott Portugália elleni sikerével vette kezdetét a csütörtöktől vasárnapig Tatabányán zajló férfi kézilabda olimpiai selejtezőtorna. A nyitónap esti meccsén Magyarország Tunéziával találkozott.

Csütörtök este Magyarország is megkezdte szereplését a selejtezőtornán. Fotó: Bodnár Boglárka

Egyórás felvezetés, remek hangulat

A magyar meccs felvezetése szinte rögtön azt követően megkezdődött, hogy a norvég és a portugál együttes elhagyta a pályát. A magyar kézilabdázókat két kisgyermek szólította pályára, majd a hazai szövetség jóvoltából levetítettek több kisfilmet is a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok óriáskivetítőin. Néhány pillanatra megelevenedtek a januári, németországi rendezésű Európa-bajnokság legszebb pillanatai, de hallhattuk azt is, mit tennének meg a nemzeti csapat tagjai az olimpiai kvalifikációért. A vicces és komoly válaszok mögött azért világosan kirajzolódott: nagyjából mindent.

Az első lépést Tunézia ellen volt lehetőség megtenni. Előzetesen sokan legyintettek az afrikaiakra, ám a lapunknak nyilatkozó főszereplők nem. Meglepetésre néhány szék üresen maradt, a kilátogató szurkolók azonban érezték, hogy elkél a biztatás, negyed órával a kezdés előtt már meccsüzemmódba kapcsoltak. A hangulat akkor vált emelkedetté igazán, amikor a csapatok bevonulásakor a magyarokat hívták a parkettre.

Mikler-parádé, kényelmes előnyt szereztünk

Az első támadását még elrontotta Magyarország, a visszaszerzett labdával azonban Sipos Adrián indult meg, s szerzett vezetést. Egy gyors gólváltás után a kapusok villogtak, mindkét oldalon volt egy-egy védés, ám a következő percekben elhúztunk: a 7. minutumban Lékai Máté szerzett üres kapus gólt, amellyel már 5-2-re vezettünk.

A 12. percre elolvadt az előny, az afrikaiak 6-5-nél az egyenlítésért támadhattak. Akciójuk nem járt sikerrel, a labda a kapuba az Európa-bajnokság kihagyása után csütörtök este visszatért Mikler Rolandé lett, a fordulásból pedig Bóka Bendegúz talált be, s állította vissza a kétgólos differenciát (7-5). A félidő felénél ismét az egálért dobott Tunézia, amely végül egy hétméteres értékesítésével érte el célját (8-8).

A folytatásban megint elhúztunk kettővel, majd Mikler kétszer is fontos pillanatban hárított. Mivel támadásban nem hibáztunk, ekkor már 13-9-re vezettünk. Ezt nem nézhette tétlenül Tunézia szövetségi kapitánya, aki e ponton időt kért. Mivel Mikler továbbra is remekelt, és a tunéziaiak pedig többször hibáztak, a különbség csak nőtt, a szünetben 17-10-re vezettünk.

Nem engedtük közel az ellenfelet

A térfélcsere után Tunézia némileg csökkenteni tudta hátrányát, igazán közel azonban nem tudott kerülni, mivel egyrészt a magyarok sem maradtak adósok a gólokkal, másrészt a csereként beállt kapuvédő, Bartucz László is több védéssel debütált. A játékidő kétharmadához érve semmi nem utalt arra, hogy pontok nélkül maradunk, a játékosok ennek ellenére sem vettek vissza, sorra szórták a gólokat. A 45. percben 26-18-ra vezettünk.

Bodó Richárd négy találatig jutott Tunézia ellen. Fotó: Polyák Attila

A hajrában arra is volt esély, hogy tíz gól fölé emelje a különbséget a vendéglátó, 9 perccel a vége előtt, 31-21-nél ez meg is történt. Rá is számolt a közönség Tunéziára… A vége 33-24 lett, a vártnál talán könnyebb rajtot vett Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese, amelynek legeredményesebbje ezen az estén a hatgólos volt, mellette is akadt azonban több remek teljesítmény.

Folytatás március 16-án, szombaton, akkor a nyitányon nullázók és nyerők csapnak össze egymással. Portugália Tunéziával, Magyarország pedig Norvégiával találkozik – alighanem élesebb meccs vár Lékaiékra.

Borítókép: Ancsin Gábor és a magyar válogatott sem kegyelmezett Tunéziának a rajton (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)