Tunézia ellen kezd a magyar válogatott, a tét a nyári olimpia

– Nagyon nagy előny, hogy itthon fogadhatjuk az ellenfeleket. Bízom benne, hogy telt ház és remek hangulat lesz Tatabányán, nagy vágyunk, hogy hazai pályán ki tudjuk harcolni az olimpiai kvalifikációt. Mindenképpen jobb, hogy nem külföldön játszunk, az plusz egy nap utazást, fáradtságot jelentett volna. Örültem, amikor kiderült, hogy megkaptuk a rendezés jogát – jelentette ki a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva – A válogatottkarrierem szempontjából egy újabb csúcspontot jelentene, ha meglenne a kijutás, mert az olimpia mindenekfelett áll az én szememben. Egy Eb-n vagy vb-n is nagyon szép dolog Magyarországot képviselve szerepelni, de az olimpia összehasonlíthatatlan bármi mással.

Gyerekkori álom válna valóra

Lékai Máté jól tudja, nem lesz könnyű dolga a magyar együttesnek a mai, Tunézia elleni nyitányon (21.00, tv: M4 Sport).

– Tunéziának francia edzője van, sok játékosa pedig már ott volt a legutóbbi, 2019-es egymás elleni vb-mérkőzésen is. A csapat keretét dinamikus, nagy lövőerejű játékosok alkotják, akik védekezésben nagyon agresszívak, kemények. Jó csapatról van szó, el tudtam volna képzelni könnyebb riválist is Afrikából, de ez van, ez a feladat. Tudja mindenki, hogy mi a célunk. Nyilván Tunézia is hasonló álmokkal érkezik, de bízom benne, hogy jobbak leszünk – közölte a Ferencvárost erősítő Lékai Máté.

Mikler Roland bár kihagyta az Eb-t, az olimpiai selejtezőn a válogatott csapatkapitánya lesz (Fotó: Csudai Sándor)

A magyar válogatott korábban nyolc alkalommal szerepelt az olimpián, eddigi legjobb eredménye az 1936-os, az 1980-as, az 1988-as, a 2004-es és a 2012-es negyedik helyezés. Érdekesség, hogy amióta a férfikézilabda szerepel az olimpiai programban, a magyar együttes minden európai olimpián ott volt.

– Gyerekkori álmom, hogy hazámat képviselhessem egy olimpián, címeres mezben, remélem, most megadatik – mesélte érdeklődésünkre a Telekom Veszprémet erősítő Ligetvári Patrik, aki az erőviszonyokról szólva kijelentette: a magyar válogatott riválisai közül bárki célba érhet ezen a hétvégén.

– Négy olyan csapat van ebben a csoportban, amelyik bárki ellen képes lehet nyerni, abszolút a napi forma fogja eldönteni, hogy melyik válogatott örülhet a végén. Én pozitívan állok hozzá ehhez a hétvégéhez, hiszen hazai pályán játszunk. Remélem, jó szurkolás is lesz, bár Tatabányán ez általában mindig meg szokott lenni. Hiszem, hogy együtt el tudjuk érni a közös célt és megkoronázzuk az idei teljesítményünket egy sikeres tornával.

Ligetvári szerint a három meccs közül a csütörtöki lesz a legnehezebb.

– Az első meccsek mindig nehezek, a tunéziaiak ellen ráadásul nem könnyű játszani, kíváncsian várom, mit fognak ellenünk előhúzni, mivel készülnek. Európán kívüli csapatról van szó, amely okozhat meglepetéseket, hiszen nehéz belőle felkészülni – mondta el a huszonnyolc éves kézilabdázó.

Chema Rodríguez együttese csütörtökön 21.00-tól Tunéziával, szombaton 19.30-tól Norvégiával, vasárnap 21.00-tól pedig Portugáliával játszik. Három meccs, két továbbjutó, egy cél: Magyarország 2012 után újra szeretne ott lenni a játékokon. A párizsi repülőjegyért csütörtöktől, Tatabányán kell megdolgozni.

Borítókép: Lékai Máté és a magyar válogatott 2012 után szerepelne ismét olimpián (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)