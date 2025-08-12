Menczer Tamás: Orbán Viktor vétózott, mert ez a magyar érdek

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán.
Erről van szó. Hosszú ideje mondjuk, hogy erről van szó. Orbán Viktor nemet mondott a nyilatkozatra, amely egyrészt akadályozza Trumpot és a békét, másrészt be akarja hozni Ukrajnát az unióba. Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány igent mondott volna a nyilatkozatra.
Orbán Viktor vétózott, mert ez a magyar érdek. Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány nem tette volna. Csak Orbán Viktornak van elég tapasztalata, rutinja és ereje ahhoz, hogy a magyar érdeket minden nyomásgyakorlással és támadással szemben megvédje. Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány ezt meg sem próbálná” – olvasható a posztban.
Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook / Menczer Tamás)