A Patrióta Extrában mondja el Orbán Viktor, hogy miként érhet véget a háború

Menczer Tamás: Orbán Viktor vétózott, mert ez a magyar érdek

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán azt írta, hogy Orbán Viktor megvétózta azt a nyilatkozatot, amely akadályozná Donald Trump béketörekvéseit és Ukrajna uniós csatlakozását szorgalmazná. Úgy fogalmazott: egy „Brüsszel által irányított, ukránpárti bábkormány” igent mondott volna, míg Orbán Viktor tapasztalatával és erejével képes volt megvédeni a magyar érdekeket minden nyomásgyakorlással szemben.

2025. 08. 12. 14:22
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Fotó: Facebook / Menczer Tamás
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán.

Menczer Tamás Forrás: Facebook / Menczer Tamás

Erről van szó. Hosszú ideje mondjuk, hogy erről van szó. Orbán Viktor nemet mondott a nyilatkozatra, amely egyrészt akadályozza Trumpot és a békét, másrészt be akarja hozni Ukrajnát az unióba. Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány igent mondott volna a nyilatkozatra.

Orbán Viktor vétózott, mert ez a magyar érdek. Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány nem tette volna. Csak Orbán Viktornak van elég tapasztalata, rutinja és ereje ahhoz, hogy a magyar érdeket minden nyomásgyakorlással és támadással szemben megvédje. Egy Brüsszel által irányított ukránpárti bábkormány ezt meg sem próbálná” – olvasható a posztban.

