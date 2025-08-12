A Patriótának ad interjút Orbán Viktor

Történelmi Trump–Putyin-találkozó Alaszkában. A tét a háború vagy a béke. Orbán Viktor miniszterelnök itt a Patrióta Extrában mondja el, hogy mi várható és hogyan zárulhat le a háború, mi lehet ennek a találkozónak a következménye – mondta el a közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzésében Gerhardt Máté.

Köszönöm, hogy Nógrádi professzor úrral együtt lehettem itt. Nem vagyok már olyan fiatal, hogy mindenre tudjam a választ, délután adásban leszünk

– mondta el a felvételen Orbán Viktor miniszterelnök. Az interjút ma 16 órától tekinthetik meg a Patrióta YouTube-csatornáján. A beszélgetést lapunk is közvetíti majd.