Rendkívüli

A Patrióta Extrában mondja el Orbán Viktor, hogy miként érhet véget a háború

Orbán Viktor

A Patriótának ad interjút Orbán Viktor

Nógrádi György is ott lesz a műsorban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 13:58
Orbán Balázs szerint a miniszterelnök sikerének titka, hogy mindig a nép mellett áll Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Történelmi Trump–Putyin-találkozó Alaszkában. A tét a háború vagy a béke. Orbán Viktor miniszterelnök itt a Patrióta Extrában mondja el, hogy mi várható és hogyan zárulhat le a háború, mi lehet ennek a találkozónak a következménye – mondta el a közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzésében Gerhardt Máté.  

Köszönöm, hogy Nógrádi professzor úrral együtt lehettem itt. Nem vagyok már olyan fiatal, hogy mindenre tudjam a választ, délután adásban leszünk

– mondta el a felvételen Orbán Viktor miniszterelnök. Az interjút ma 16 órától tekinthetik meg a Patrióta YouTube-csatornáján. A beszélgetést lapunk is közvetíti majd.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Benko Vivien Cher)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

