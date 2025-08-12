Leáll az internet, erre készülhetnek az emberek

A közlemény szerint mindez biztonsági okokból, az ukrán hadsereg támadásai elleni védekezés részeként történhet. Hangsúlyozták, hogy a vezetékes internet és a mobiltelefonos hangszolgáltatás továbbra is működni fog – írja az Origó.

Hosszabb ideig is szünetelhet az internetszolgáltatás (Fotó: Hegedűs Márk / Laptop/NMH)