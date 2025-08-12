A közlemény szerint mindez biztonsági okokból, az ukrán hadsereg támadásai elleni védekezés részeként történhet. Hangsúlyozták, hogy a vezetékes internet és a mobiltelefonos hangszolgáltatás továbbra is működni fog – írja az Origó.
Leáll az internet, erre készülhetnek az emberek
A Krími Belpolitikai, Információs és Kommunikációs Minisztérium a Telegramon közölte, hogy a térségben akár hosszabb ideig is szünetelhet a mobilinternet-szolgáltatás.
A hatóságok felszólítják a lakosokat, hogy készüljenek a mobilinternet leállására: javasolják több taxis telefonszám elmentését, készpénz tartását, a hívás- és sms-alapú kapcsolattartás előzetes egyeztetését szeretteikkel, offline térképek letöltését, valamint megbízható Wi-Fi-hálózatok használatát.
Korábban a Komi Köztársaságban is ideiglenesen korlátozták a mobilinternetet, amit a helyi Digitális Fejlesztési Minisztérium megelőző intézkedésként jellemzett – írja a Lenta.
Borítókép: Illusztráció
