Leáll az internet, erre készülhetnek az emberek

A Krími Belpolitikai, Információs és Kommunikációs Minisztérium a Telegramon közölte, hogy a térségben akár hosszabb ideig is szünetelhet a mobilinternet-szolgáltatás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 13:44
A közlemény szerint mindez biztonsági okokból, az ukrán hadsereg támadásai elleni védekezés részeként történhet. Hangsúlyozták, hogy a vezetékes internet és a mobiltelefonos hangszolgáltatás továbbra is működni fog – írja az Origó.

Hosszabb ideig is szünetelhet az internet-szolgáltatás (Fotó: Hegedűs Márk / Laptop/NMH)
Hosszabb ideig is szünetelhet az internetszolgáltatás (Fotó: Hegedűs Márk / Laptop/NMH)

A hatóságok felszólítják a lakosokat, hogy készüljenek a mobilinternet leállására: javasolják több taxis telefonszám elmentését, készpénz tartását, a hívás- és sms-alapú kapcsolattartás előzetes egyeztetését szeretteikkel, offline térképek letöltését, valamint megbízható Wi-Fi-hálózatok használatát.

Korábban a Komi Köztársaságban is ideiglenesen korlátozták a mobilinternetet, amit a helyi Digitális Fejlesztési Minisztérium megelőző intézkedésként jellemzett – írja a Lenta.

