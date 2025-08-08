Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

szélessávú internethálózatlefedettségpályázati támogatásEnergiaügyi Minisztériumpályázat

Több száz újabb járásban lesz nagy sebességű internet

A jelenleg nem megfelelő lefedettségű vidéki területekre juttathatja el a korszerű széles sávú netszolgáltatást a kormány legújabb kezdeményezése. A fejlesztéseket vállaló cégek mától pályázhatnak támogatásra a Gigabit Magyarország programban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 10:52
Illusztráció Fotó: PeopleImages.com - Yuri A Forrás: Shutterstock
A Gigabit Magyarország program első szakaszában 2025. augusztus 8. és 26. között igényelhetnek támogatást az infokommunikációs vállalkozások a vezeték nélküli lefedettséget bővítő széles sávú fejlesztéseikhez. A nyertesek összesen 174 járásban létesíthetnek majd nagy sebességű internetkapcsolatot 300 ezer vidéki család, vállalkozás és intézmény számára – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Magyarország a korábbi kormányzati programoknak köszönhetően az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot. 

Az újabb kezdeményezés jelenleg még nem megfelelően ellátott vidéki területekre juttathatja el a korszerű széles sávú szolgáltatást a szektor cégeinek ösztönzésével.

A minisztérium ismertette: a Gigabit Magyarország programban biztosított vissza nem térítendő támogatást az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhetik akár konzorciumi formában is. 

A 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegből egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el. A vállalkozóknak 10 százalékos önerőt kell biztosítaniuk. 

Előlegként legfeljebb a megítélt támogatás negyede, kkv-k esetében pedig maximum félmilliárd forint fizethető ki. A pályázatokat járások szerint két szakaszban lehet benyújtani, az első péntektől indul, a második 2025. szeptember 26-án kezdődik majd. A Gigabit Magyarország program teljes dokumentációja a palyazat.gov.hu oldalon érhető el. A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje 2028 vége – tájékoztatott az EM. A korszerű és mindenki számára hozzáférhető infrastruktúra a digitális társadalom, gazdaság és közigazgatás további fejlődésének alapfeltétele. A felhívás minden lakott területen hozzájárul az 5G hálózatok elterjedéséhez is – fűzték hozzá.

 

