Nagy visszatérőkkel készül a válogatott a fontos selejtezőre

Március 14–17. között Tatabányán rendezik a férfi kézilabdázók olimpiai selejtezőit. Magyarország Norvégiával, Portugáliával és Tunéziával szerepel egy csoportban, az első két helyezett jut ki a párizsi játékokra. Chema Rodríguez most erre a tornára hirdetett keretet.

Mikler Roland 2004 óta tagja a nemzeti csapatnak. Fotó: Illyés Tibor

A selejtező előtti hétvégén kezdődik a felkészülés

– Mikler Roland tudására, tapasztalatára az előzetesen megbeszélteknek megfelelően az olimpiai selejtezőn természetesen számítunk, visszatér a csapatba – magyarázta Chema Rodríguez szövetségi kapitány a Magyar Kézilabda-szövetség honlapjának . – Rodríguez Pedro személyes okok miatt hagyta ki az Eb-t, most azonban csatlakozni tud hozzánk, ő jobbszélen, hiányában akár jobbátlövőben és nyitott védekezésben is hasznos tagja lehet a csapatnak. A felkészülést a selejtező előtti hétvégén kezdjük; sok időnk nem lesz, de ezzel nyilván az ellenfeleink is így vannak, a lehető legoptimálisabban kell majd kihasználnunk azt a néhány napot, hogy Tunézia, Norvégia és Portugália ellen is eredményesek tudjunk lenni.

A magyar keret az olimpiai selejtezőre

Kapusok: MIKLER Roland (OTP Bank-Pick Szeged), BARTUCZ László (Mol Tatabánya KC), PALASICS Kristóf (Logrono La Rioja, spanyol)

Jobbszélsők: KRAKOVSZKI Zsolt (HSA-NEKA), IMRE Bence (FTC-Green Collect), RODRÍGUEZ ALVAREZ Pedro (Mol Tatabánya KC)

Jobbátlövők: ANCSIN Gábor (Mol Tatabánya KC), ILIC Zoran (Hamburg, német)

Irányítók: LÉKAI Máté (FTC-Green Collect), HANUSZ Egon (TvB Stuttgart, német), FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), SZÖLLŐSI Szabolcs (Dabas KC), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (Telekom Veszprém), SZITA Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (Mol Tatabánya KC)

A 35 fős keret további tajgai:

Kapusok: ANDÓ Arián (Balatonfüredi KSE), SZÉKELY Márton (Mol Tatabánya KC), NAGY Martin (OTP Bank-Pick Szeged)

Jobbszélsők: BUJDOSÓ Bendegúz (FTC-Green Collect), HORNYÁK Péter (Balatonfüredi KSE)

Jobbátlövők: LEIMETER Csaba (PPD Zagreb, horvát), SZÉLES Ákos (CSM Bucuresti, román)

Irányítók: JUHÁSZ Ádám (Mol Tatabánya KC), LUKÁCS Péter (Elverum, norvég)

Beállók: TOPIC Petar (Mol Tatabánya KC), SZŰCS Bence (Balatonfüredi KSE)

Balátlövők: NAGY Bence (FTC-Green Collect), GYŐRI Mátyás (Mol Tatabánya KC)

Balszélsők: KOVACSICS Péter (FTC-Green Collect), MOLNÁR Robin (HSA-NEKA)

Szövetségi kapitány: Chema RODRÍGUEZ

Az olimpiai selejtezőre 18 játékos nevezhető, közülük kerül ki a mérkőzésenként pályára lépő 16 játékos. A torna alatt a 18-as és a bő 35 fős keret között öt cserére van lehetőség.

A torna programja

Március 14., csütörtök:

Norvégia–Portugália 18.30

Magyarország–Tunézia 21.00 Március 16., szombat:

Portugália–Tunézia 17.00

Norvégia–Magyarország 19.30 Március 17., vasárnap:

Tunézia–Norvégia 18.30

Magyarország–Portugália 21.00

Borítókép: Fontos feladat előtt áll a magyar válogatott (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)