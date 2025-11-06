Marco Rossi döntött, Tóth Balázs helyett ismerős kapust hívott be a válogatottba

Tóth Balázst még kedden kellett lecserélni az angol másodosztályban szereplő Blackburn bajnoki mérkőzésén, majd szerdán jött a lesújtó hír. Tóthot műteni kell , mindez hatalmas pech – főleg, hogy a Bristol City elleni mérkőzés 89. percében történt mindez –, miután a 28 éves kapusi talán az élete formájában védett, de Marco Rossi a sorsdöntő vb-selejtezőkön nem számolhat vele. A kapust képviselő menedzseriroda munkatársa, Zombori Zalán arról tájékoztatta a Nemzeti Sportot, hogy műtétre lesz szükség, mivel Tóth térdében megsérült a porc. Zombori szerint ez azt jelenti, hogy ha minden rendben lesz, a játékos leghamarabb egy hónap múlva védhet ismét.

Demjén Patrik pótolja Tóth Balázst a magyar válogatottban Marco Rossi döntésének értelmében (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Marco Rossi döntése, ő pótolja Tóth Balázst

A magyar válogatott szövetségi kapitánya döntése értelmében ismét Demjén Patrik került be a keretbe

– mindezt az MLSZ osztotta meg a közösségi felületein csütörtökön.

Demjén számára mindez nem ismeretlen, hiszen egy hónappal ezelőtt is utólag került be a keretbe, akkor Dibusz Dénes sérülése miatt kellett Rossinak változtatnia. A 27 éves kapus idáig mind a 12 meccsen kezdett a fővárosi csapatnál, a legutóbbi körben, az FTC otthonában elszenvedett 4-1-es vereség során kilenc védést is bemutatott.

A magyar válogatott november 13-án, csütörtökön Örményországban lép pályára, három nappal később az írek elleni hazai meccsel zárja a selejtezőt.