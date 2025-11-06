Demjén Patrikmagyar labdarúgó–válogatottMarco RossiTóth Balázs

Marco Rossi döntött, Tóth Balázs helyett ismerős kapust hívott be a válogatottba

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem húzott váratlant, ismét Demjén Patrik, az MTK kapusa lett a beugró, így ő pótolja Tóth Balázst a novemberi vb-selejtezőkön.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 11:30
Tóth Balázs a válogatott szünet előtt sérült meg klubcsapatában
Tóth Balázs a válogatott szünet előtt sérült meg klubcsapatában Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tóth Balázst még kedden kellett lecserélni az angol másodosztályban szereplő Blackburn bajnoki mérkőzésén, majd szerdán jött a lesújtó hír. Tóthot műteni kell , mindez hatalmas pech – főleg, hogy a Bristol City elleni mérkőzés 89. percében történt mindez –, miután a 28 éves kapusi talán az élete formájában védett, de Marco Rossi a sorsdöntő vb-selejtezőkön nem számolhat vele. A kapust képviselő menedzseriroda munkatársa, Zombori Zalán arról tájékoztatta a Nemzeti Sportot, hogy műtétre lesz szükség, mivel Tóth térdében megsérült a porc. Zombori szerint ez azt jelenti, hogy ha minden rendben lesz, a játékos leghamarabb egy hónap múlva védhet ismét.

Demjén Patrik pótolja Tóth Balázst a magyar válogatottban Marco Rossi döntésének értelmében
Demjén Patrik pótolja Tóth Balázst a magyar válogatottban Marco Rossi döntésének értelmében (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Marco Rossi döntése, ő pótolja Tóth Balázst 

A magyar válogatott szövetségi kapitánya döntése értelmében ismét Demjén Patrik került be a keretbe 

– mindezt az MLSZ osztotta meg a közösségi felületein csütörtökön. 

Demjén számára mindez nem ismeretlen, hiszen egy hónappal ezelőtt is utólag került be a keretbe, akkor Dibusz Dénes sérülése miatt kellett Rossinak változtatnia. A 27 éves kapus idáig mind a 12 meccsen kezdett a fővárosi csapatnál, a legutóbbi körben, az FTC otthonában elszenvedett 4-1-es vereség során kilenc védést is bemutatott.

A magyar válogatott november 13-án, csütörtökön Örményországban lép pályára, három nappal később az írek elleni hazai meccsel zárja a selejtezőt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.