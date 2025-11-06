uniós biztosDidier ReyndersBrüsszelbotrányképmutatásvádemelés

Pórul jár a Magyarországot támadó brüsszeli képmutató politikus

Didier Reynders, az Európai Bizottság volt tagja ellen pénzmosás miatt indult eljárás Belgiumban. A vizsgálóbíró nem fogadta el Reynders magyarázatát a nála talált nagy összegű készpénz eredetéről – a politikus állítása szerint az műalkotások eladásából származott a pénz.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 06. 12:50
Didier Reynders, az EU korábbi igazságügyi biztosa Fotó: John Thys Forrás: AFP
Uniós biztos keveredett botrányba. Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa – aki korábban rendszeresen bírálta Magyarországot a jogállamiság állapota miatt – ellen pénzmosás gyanújával emeltek vádat Belgiumban. A Le Soir, a De Standaard és a Follow The Money közös értesülése szerint a brüsszeli vizsgálóbíró, Olivier Leroux nem fogadta el Reynders magyarázatát a nála talált nagy összegű készpénz eredetéről. 

Uniós biztos
Didier Reynders, az Európai Unió korábbi igazságügyi biztosa (Fotó: AFP/Denis Balibouse)

A politikus azt állította, hogy a pénz „műalkotások eladásából” származik, ám a nyomozóhatóság szerint a magyarázat nem meggyőző, írta az Origo.

Több mint félmillió euró készpénzben

A belga sajtó szerint Reynders már 2018-ban gyanússá vált saját bankjánál, miután mintegy 700 ezer eurót helyezett el készpénzben tíz év alatt az ING-nél vezetett számláján. A bank ugyanakkor nem jelentette az esetet a hatóságoknak, ezért most külön eljárás is indult az ING Belgium ellen a lehetséges befolyással üzérkedés miatt.

A volt biztos a hatóságoknak azt mondta: antik tárgyakat és műtárgyakat értékesített, ezért volt nála ennyi készpénz. 

Ugyanakkor a nyomozók szerint az adatok mást mutatnak. Az elmúlt években Reynders rendszeresen játszott szerencsejátékokat egy brüsszeli benzinkúton, ahol öt év alatt mintegy 200 ezer eurót költött el – szinte kizárólag készpénzben. A nyomozás szerint ez a tevékenység pénzmosási mechanizmusként is szolgálhatott.

Házkutatások és újabb gyanúsítottak

A belga rendőrség 2023 decemberében házkutatást tartott Reynders két ingatlanában, valamint az említett benzinkútnál is. A vizsgálat ezután kiterjedt Jean-Claude Fontinoyra, Reynders korábbi kabinetfőnökére és barátjára, valamint Olivier Theunissen brüsszeli antikváriusra is.

A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, vajon az „antikvitások eladására” hivatkozó magyarázat valóban alátámasztható-e dokumentumokkal, vagy csak a gyanús pénzmozgások leplezésére szolgált. Reynders feleségét, Bernadette Prignont, a liège-i fellebbviteli bíróság nyugalmazott bíráját is kihallgatták, de ellene egyelőre nem emeltek vádat. Az ügyvédjei mindketten a „nyomozati titokra” hivatkozva nem kívántak reagálni.

Bár a vádemelés még nem jelent bűnösséget, a belga jog szerint ez azt jelenti, hogy a vizsgálóbíró komoly gyanút látott a pénzmosásra. Az eljárás így új szakaszba lépett.

A brüsszeli ügyészség nem kommentálta az ügyet, de a belga sajtó szerint a fővárosi főügyészség gyorsított ütemben szeretné lezárni a nyomozást.

EU Commissioner for Justice, Didier Reynders attends a plenary session at the European Parliament in Brussels, on April 10, 2024. (Photo by LAURIE DIEFFEMBACQ / BELGA / AFP)
Didier Reynders az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben, 2024. április 10-én (Fotó: BELGA/AFP/Laurie Dieffenbacq)

Újabb képmutatás Brüsszelben

Didier Reynders neve Magyarországon sem ismeretlen: az elmúlt években az Európai Bizottság tagjaként többször is bírálta a magyar kormányt a jogállamiság állapota miatt, és a forrásmegvonási eljárások egyik fő szószólója volt. Most azonban úgy tűnik, a saját pénzügyeivel kapcsolatban súlyos kérdések merültek fel.

Az ügy ismét rávilágít a brüsszeli elit kettős mércéjére: miközben politikai vádakkal ostorozzák a nemzeti kormányokat, saját soraikban is rendszerszintű korrupciós botrányok robbannak ki.

Borítókép: Didier Reynders, az EU korábbi igazságügyi biztosa (Fotó: AFP/John Thys)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

