Vágner ÁkosEgeregri vár

Leomlott egy fal az egri várban, lezárták a sétányt

Leomlott az egri várban a Föld-bástya külső köpenyfalának egy része csütörtök hajnalban, ezért biztonsági okokból a várfalsétányt lezárták – közölte a város polgármestere.

2025. 11. 06. 12:31
Biztonsági okokból a várfalsétányt lezárták, mert az éjszaka folyamán falomlás történt az egri várban. Vágner Ákos polgármester hangsúlyozta: megkezdődött az érintett terület biztosítása, a vár vagyonkezeléséért felelős Dobó István Vármúzeummal közösen dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán.

A múzeum a falomlást követően haladéktalanul intézkedett, Eger önkormányzata pedig szakmai támogatással segíti a helyreállítás folyamatát.

A vár állagmegóvása és fejlesztése jelenleg is folyamatban van, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tavalyi döntése értelmében egymilliárd forint támogatás áll rendelkezésre a beruházás-sorozat első ütemének megvalósítására – írta a polgármester. A támogatás célja a hatóság által előírt, sürgős állagvédelmi beavatkozások megkezdése. Ezek közé tartozik többek között a Tömlöc-bástya helyreállításának előkészítése, valamint a Föld-bástya tervfelülvizsgálatának és helyreállításának megtervezése is. 


Borítókép: A leomlott falazat (Forrás: Facebook)

