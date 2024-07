Új szemlélettel fogja irányítani Egert a megválasztott polgármester + videó

A civil szférából érkezett a Fidesz–KDNP leendő egri polgármestere, Vágner Ákos. A város következő vezetője azt mondja, szerinte az egriek azért váltották le a jelenlegi városvezetést, mert sikerült megújulnia a Fidesz–KDNP-nek, és hozzá hasonlóan olyan jelölteket tudott állítani, akik a civil szférában már bizonyítottak. Ez biztosította, hogy olyan politikai üzenetet tudtak nyújtani a választóknak, amit megértettek és támogatni tudtak. Az országos hírekbe Eger eddig az önkormányzati botrányokkal, a polgármester és a képviselő-testület közötti éles kirohanásokkal került be. Vágner Ákos szerint ez annak is a következménye, hogy Mirkóczki Ádám eddigi polgármesternek nem volt többsége a testületben, de ennél is nagyobb baj, hogy egyéni érdekek mentén zajlott a politizálás Egerben. Vágner Ákos kijelentette, ezen változtatni fognak. Első lépésként megszabadítják az önkormányzatot és az önkormányzat cégeit az egyéni érdekektől.