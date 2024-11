Az öt legjobb Gregory Peck -film – Római vakáció + videó

A múlt héten befejeződött a Nicolas Cage filmjeit bemutató sorozatunk. Folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában. Ezúttal egy kicsit visszautazunk az időben, és egy hollywoodi színészóriás emléke előtt tisztelgünk: Gregory Peck következik a sorban. Méghozzá egy örök klasszikussal indítjuk mini toplistánkat, a Római vakációval kezdjük meg öt hétig tartó filmes kalandunkat.

Kicsoda Gregory Peck?

Gregory Peck 1916. április 5-én La Jollában, Kaliforniában született. Gyermekkorában szülei elváltak, és édesanyja nevelte, majd katonai iskolába került. Később a Kaliforniai Egyetemen tanult angol irodalmat, mielőtt a színjátszás felé fordult volna. A Yale Drámai Iskolájába járt, de a pénzügyi nehézségek miatt New Yorkba költözött, ahol színházban kezdett dolgozni. Első jelentős szerepe az 1944-es A mennyország kulcsa (The Keys of the Kingdom) című filmben volt, amelyért Oscar-jelölést kapott. Több mint 60 éves karrierje során számos emlékezetes alakítást nyújtott, például a Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird, 1962) című filmben, amiért Oscar-díjat nyert, Római vakáció (Roman Holiday, 1953) Joe Bradley szerepében, A pisztolyhős (The Gunfighter, 1950) és A rettegés foka (Cape Fear, 1962) című moziban.

Gyakran játszott becsületes, morális vezetőket vagy olyan férfiakat, akik az igazságot és az erkölcsöt képviselik. Gregory Peck az amerikai filmtörténelem egyik ikonikus színésze volt. Különleges méltóságot sugárzó jelenléte, mély, erőteljes hangja és erkölcsi tartást tükröző szerepválasztásai révén a klasszikus hollywoodi korszak meghatározó alakjává vált.

1942-ben feleségül vette Greta Kukkonent, akitől három fia született. Később, 1955-ben elváltak. Második felesége Veronique Passani volt, akivel két gyermeket neveltek. Peck 2003-ban, 87 éves korában hunyt el Los Angeles-i otthonában. Hagyatéka máig fennmaradt, és emléke örökké él a filmtörténetben.

5. Római vakáció (1953)

E heti mozink egy 1953-as amerikai romantikus vígjáték, amelyet William Wyler rendezett. A film két főszereplője, Audrey Hepburn és Gregory Peck volt. Ikonikus alakításuk miatt a film a klasszikus hollywoodi aranykor egyik legkedveltebb alkotásává vált. Bár hivatalosan Ian McLellan Hunter neve szerepel a stáblistán, a forgatókönyvet valójában Dalton Trumbo írta, akit a McCarthy-érában feketelistára helyeztek. Az Amerikai Filmakadémia később posztumusz elismerte Trumbo munkáját.

A történet

A fim egy európai hercegnőről, Annáról (Audrey Hepburn) szól, aki hivatalos körútja során Rómába érkezik. Az udvari szabályok és kötelezettségek elől menekülve egy éjszaka megszökik a palotából. Az utcán találkozik Joe Bradley-vel (Gregory Peck), egy amerikai újságíróval, aki kezdetben a sztori reményében vállalja, hogy segít neki. Az együtt töltött nap alatt azonban kölcsönös vonzalom alakul ki köztük, miközben Anna megtapasztalja a „hétköznapi” élet örömeit. A történet vége keserédes, mert bár szeretik egymást, a kötelességek és a társadalmi különbségek miatt el kell válniuk.