Az öt legjobb Nicolas Cage-film – Ál/Arc + videó

A Nicolas Cage filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy felkavaró, sötét thriller, a 8 mm szerezte meg, a negyedik pozíciót egy ikonikus akciófilm, a Con Air – A fegyencjárat érte el, a bronzérmes film az Angyalok városa (City Of Angel) című romantikus mozi lett, amelyben Cage romantikus oldalát is megismerhették a nézők. Az ezüstérmes mozi a Las Vegas, végállomás lett, az a film, amely elhozta Nicolas Cage-nek az Oscar-díjat. A győzelmet egy vérbeli akciófim, az Ál/Arc (Face/Off) szerezte meg.

1. Ál/Arc (1997)

A mozit az akciófilmek mestere, John Woo rendezte. A filmet a közönség és a kritika is Woo legsikeresebb alkotásának értékelte. John Woo a hongkongi akciófilmek világából érkezett Hollywoodba, és sajátos stílusával megújította az amerikai akciófilmek műfaját. Jellemzők rá a lassított felvételek, a látványos koreográfia, a kettős pisztolyhasználat és az érzelmes jelenetek ötvözése az akcióval. Ez volt Woo első olyan hollywoodi filmje, amiben teljes szabadságot adtak neki a megvalósításhoz, és melyet a kritikusok és a közönség is jól fogadott. Az Ál/Arc világszerte tarolt, 245 millió dolláros bevételt hozott. A főszereplők John Travolta és Nicolas Cage, akik egy rendkívül feszült, identitáscserés thrillerben csapnak össze. A történet alapötlete a két karakter közötti „arccserén” alapszik, amelyet egyedi sci-fi elemekkel ötvözve mutat be.

Fotó: Mafab.hu

A történet

Sean Archer (John Travolta) egy FBI-ügynök, aki bosszút akar állni fiának gyilkosán, a hírhedt terrorista Castor Troyon (Nicolas Cage). Miután sikerül elkapnia Troyt, Archer egy veszélyes műtétre vállalkozik, szó szerint felveszi Castor arcát azzal a céllal, hogy beépüljön a bűnözők közé, hogy elhárítson egy nagyobb fenyegetést. A dolgok azonban váratlan fordulatot vesznek, amikor Castor Troy is magához tér, és az Archer arcát magára öltve belép az ügynök életébe. Mind Travolta, mind Cage lubickol a szerepében. Ritkán adati meg, hogy egy színész egy filmen belül a jó- és a rosszfiút is eljátssza.