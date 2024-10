Az öt legjobb Nicolas Cage-film – 8 mm + videó

A múlt héten befejeződött a Russel Crowe filmjeit bemutató sorozatunk. Folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában. Hollywood egyik ikonikus színésze következik a sorban: Nicolas Cage. Cage híres az egyedi stílusáról és intenzív alakításairól, valamint arról, hogy szinte minden műfajban játszott, legyen szó akciófilmről, drámáról vagy vígjátékról. Elsőként egy kevésbé ismert filmjével jelentkezünk, sorozatunkban az ötödik helyet egy sötét, kegyetlen thriller szerezte meg, a 8 mm.

Kicsoda Nicolas Cage?

Nicolas Cage (eredeti nevén Nicolas Kim Coppola) amerikai színész, producer és rendező, 1964. január 7-én született Long Beachben, Kalifornia államban. Színészi karrierje az 1980-as években indult be, és hamar híressé vált olyan filmekkel, mint a Moonstruck (1987) és a Wild at Heart (1990). Az 1990-es években Oscar-díjat nyert a Las Vegas, végállomás (Leaving Las Vegas, 1995) című filmben nyújtott alakításáért, ahol egy önpusztító alkoholista írót alakított.

Fotó: InterCom

Karrierje során számos kasszasikerfilmben játszott, mint például a Con Air (1997), a A szikla (The Rock, 1996) és A nemzet aranya (National Treasure, 2004). Közismert különc életviteléről és sajátos filmes választásairól is. A 2000-es években Cage gyakran vállalt szerepet nagy költségvetésű akciófilmekben, de független filmekben is feltűnt, mint például a Joe (2013) és a Mandy (2018), amely nagy kritikai elismerést aratott.

Cage az Oscar-díjon kívül számos más elismerést kapott karrierje során, és annak ellenére, hogy gyakran szerepelt vegyes kritikákat kapó filmekben, továbbra is az egyik legjelentősebb és legkarakteresebb hollywoodi színész maradt.