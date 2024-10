Az öt legjobb Russell Crowe-film – Egy csodálatos elme + videó

A Russell Crowe filmjeit bemutató mini sorozatunkban az ötödik helyet a Hollywoodban nagy hagyományokra visszatekintő bírósági filmek sorába illeszkedő A bennfentes (The Insider) című alkotás szerezte meg, a negyedik helyezett mozi az erős társadalmi üzenetet hordozó ausztrál dráma, a Romper Stomper lett, a bronzérmet pedig egy nagyon izgalmas akciófilm, a Hazugságok hálója (Body of Lies) érte el, amely mozi a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem és a modern kémkedés világába vezeti be a nézőket. Ezen a héten már az ezüstérmes alkotással érkezünk, ami nem más, mint az Egy csodálatos elme (A Beautiful Mind) című életrajzi dráma.

2. Egy csodálatos elme (2001)

A filmet Ron Howard rendezte. A mozi Sylvia Nasar életrajzi könyvén alapul, amely John Forbes Nash Jr. amerikai matematikus életét dolgozza fel. Nash jelentős eredményeket ért el a játékelmélet területén, és 1994-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott. A film forgatókönyve Akiva Goldsman munkája, aki szintén gyermekkorában skizofréniás szülő mellett nőtt fel. Ez az élménye nagyban befolyásolta, hogy milyen érzékenységgel közelítette meg Nash mentális betegségének ábrázolását. Goldsman rengeteg időt töltött a könyv tanulmányozásával, de a forgatókönyv még így is kihívásokkal teli feladat volt, különösen Nash hallucinációinak ábrázolása szempontjából.

Fotó: Mafab.hu

A film Nash életének különböző szakaszait mutatja be, kezdve a fiatal matematikai zsenivel, aki az 1950-es években a Princeton Egyetemen tanult. Később paranoid skizofréniában szenved, ami nagy kihívást jelent a személyes és szakmai életében egyaránt. A film hangsúlyosan ábrázolja Nash küzdelmét a betegségével, valamint a támogató feleségével, Aliciával való kapcsolatát, akit Jennifer Connelly alakít. James Horner zenéje gyönyörűen kiegészíti a filmet, és hozzájárul az érzelmi csúcspontok hatásosságához. A film vizuális stílusa szintén emlékezetes, különösen a Nash által megélt hallucinációk ábrázolásakor. A vizuális elemek és a zene együttese igazán magával ragadóvá teszi a filmet.

Díjak és elismerések:

A film nagy kritikai és közönségsikert aratott. Négy Oscar-díjat nyert, többek között a legjobb film, a legjobb rendező (Ron Howard), a legjobb női mellékszereplő (Jennifer Connelly) és a legjobb adaptált forgatókönyv (Akiva Goldsman) kategóriákban. Emellett Russell Crowe is jelölést kapott a legjobb férfi főszereplő kategóriában.

Fotó: UIP-Duna Film

Szereplők

Russell Crowe - John Forbes Nash Jr. - John Nash zseniális matematikus, akinek élete és karrierje a paranoid skizofréniával való küzdelme miatt vesz váratlan fordulatot. Nash felfedezései, különösen a játékelméletben, megalapozták közgazdasági Nobel-díját.

Jennifer Connelly - Alicia Nash - Alicia Nash John Nash felesége, aki óriási szerepet játszik férje életében, különösen annak mentális betegsége idején. Hűséges és kitartó támogatást nyújt férjének, miközben ő maga is megküzd a kapcsolat nehézségeivel.

Ed Harris - William Parcher - Parcher a titkosszolgálat ügynöke, aki Nash paranoid hallucinációinak egyik központi figurája. Nash úgy véli, hogy Parcher egy titkos kémhálózat tagja, és arra kényszeríti őt, hogy titkos kódokat fejtsen meg.

Paul Bettany - Charles Herman - Charles Herman John Nash képzeletbeli barátja és szobatársa, aki Nash hallucinációinak egyik legfontosabb eleme. Nash számára Charles hűséges és támogató figura, akiről később kiderül, hogy csak a képzelete szülte.