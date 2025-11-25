Friedrich MerzbékeEurópaTrumpbéketárgyalásjavaslat

Friedrich Merz és az ukrán sajtó büszke arra, hogy nem lesz áttörés a béke kérdésében

Az ukrajnai béketárgyalásokban továbbra sincs esély valódi áttörésre, miután az európai háborúpárti vezetők sikerrel szorították vissza az amerikai javaslatok Európát érintő elemeit – ezzel büszkélkedik az ukrán sajtó is. Friedrich Merz kancellár szerint a genfi amerikai–ukrán egyeztetések ugyan új lendületet hoztak, de a béke továbbra is távoli.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 15:27
Friedrich Merz német kancellár szerint továbbra sem szabad gyors áttörésre számítani az ukrajnai béketárgyalásokon
Friedrich Merz álláspontja világos: a tárgyalások csak akkor folytatódhatnak, ha az európai szempontokat nem írják felül sem Washingtonban, sem Kijevben. Johann Wadephul külügyminiszter nyíltan kijelentette, hogy a brüsszeli és berlini vezetők sikeresen kiszorították a kontinens biztonságát érintő részeket az eredeti amerikai tervezetből, és hangsúlyozta, hogy sem Európa, sem Ukraj­na feje fölött nem születhet egyezség. Ursula von der Leyen ugyan stabil alapokról beszélt, mégis minden szereplő arra figyelmeztet: a közösen kialakított keret ellenére gyors megegyezés nem várható.

Friedrich Merz álláspontja világos: a tárgyalások csak akkor folytatódhatnak, ha az európai szempontokat nem írják felül
Friedrich Merz álláspontja világos: a tárgyalások csak akkor folytatódhatnak, ha az európai szempontokat nem írják felül

Friedrich Merz nem számít áttörésre

A német politikus az EU–Afrika csúcstalálkozó szünetében, Luandában adott nyilatkozatában keményen fogalmazott: Európa számára a szuverenitás és a biztonsági garanciák a döntő szempontok, és ezeket nem lehet „sebességre” cserélni – erről ír a Kyiv Post forrásaira hivatkozva az Origo.

Merz szerint a politikai haladás kulcsa jelenleg egyértelműen Moszkva hozzáállásán múlik: ha Oroszország nem hajlandó ténylegesen leülni a tárgyalóasztalhoz, nincs értelme az előrelépésről beszélni.

A német kancellár hangsúlyozta, hogy Ukrajna érdekei az európai kontinens érdekeivel azonosak, ezért minden egyezményt közösen kell kialakítani és biztosítani. Bár a genfi megbeszélések látszólag adtak egy kis lökést, Merz szerint a helyzet továbbra is rendkívül feszült, és az igazi áttörés csak akkor várható, ha Moszkva valóban kész konstruktív tárgyalásra.

Kiemelte: Ukrajna soha nem kényszeríthető egyoldalú területi engedményekre, mert a valódi béke alapja a szuverenitás tisztelete.

A genfi tárgyalásokon az amerikai és az ukrán delegációk állítólag már egy új, továbbfejlesztett béketervet dolgoztak ki, amely az Egyesült Államok szerint erősebb biztonsági garanciákat kínálna Kijevnek. 

Ugyanakkor az európai vezetők igyekeznek sikerként beállítani, hogy a tervből kiszűrték azokat a részeket, amelyek a NATO-t vagy a kontinens érdekeit érintették volna.

Johann Wadephul német külügyminiszter a közelmúltbeli változtatásokat „döntő sikernek” minősítette, de nyilatkozata mögött érezhető a politikai óvatosság. A Deutschlandfunknak adott interjújában világossá tette: bármilyen békemegállapodás elképzelhetetlen Európa vagy Ukrajna teljes részvétele nélkül.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Kijevnek magának kell meghatároznia, milyen engedmények elfogadhatóak számára, és Európa feladata csupán annyi, hogy ezt a döntést garantált biztonsági keretekkel támogassa. 

Wadephul kiemelte továbbá, hogy pozitív előjelként értékelik, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter enyhített a tárgyalásokra nehezedő időnyomáson – szerinte ez az előfeltétele annak, hogy valódi, tartós megállapodás születhessen. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint mostanra sikerült megteremteni egy viszonylag stabil kiindulópontot
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint mostanra sikerült megteremteni egy viszonylag stabil kiindulópontot

Von der Leyen: óvatos optimizmus

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint mostanra sikerült megteremteni egy viszonylag stabil kiindulópontot, amelyre elméletileg hosszabb távú diplomáciai megoldás építhető. Ugyanakkor az elnök figyelmeztetett: minden lépésnél fenn kell tartani az uniós egységet, és semmilyen kompromisszum nem engedhető meg, amely akár részben is aláásná Ukrajna szuverenitását vagy korlátozná jövőbeli mozgásterét.

A genfi hétvégi tárgyalásokon megszületett az átdolgozott békekeret, amely továbbra is a biztonsági garanciák biztosítását és Ukrajna területi épségének védelmét helyezi középpontba. 

Bár a résztvevők most valamivel óvatosabb optimizmussal nyilatkoznak, világos: gyors áttörésre továbbra sem lehet számítani Európa részéről. 

Borítókép: Friedrich Merz kancellár (Fotó: AFP)

