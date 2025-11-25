Friedrich Merz és az ukrán sajtó büszke arra, hogy nem lesz áttörés a béke kérdésében

Friedrich Merz álláspontja világos: a tárgyalások csak akkor folytatódhatnak, ha az európai szempontokat nem írják felül sem Washingtonban, sem Kijevben. Johann Wadephul külügyminiszter nyíltan kijelentette, hogy a brüsszeli és berlini vezetők sikeresen kiszorították a kontinens biztonságát érintő részeket az eredeti amerikai tervezetből, és hangsúlyozta, hogy sem Európa, sem Ukraj­na feje fölött nem születhet egyezség. Ursula von der Leyen ugyan stabil alapokról beszélt, mégis minden szereplő arra figyelmeztet: a közösen kialakított keret ellenére gyors megegyezés nem várható.

Friedrich Merz álláspontja világos: a tárgyalások csak akkor folytatódhatnak, ha az európai szempontokat nem írják felül Fotó: AFP

Friedrich Merz nem számít áttörésre

A német politikus az EU–Afrika csúcstalálkozó szünetében, Luandában adott nyilatkozatában keményen fogalmazott: Európa számára a szuverenitás és a biztonsági garanciák a döntő szempontok, és ezeket nem lehet „sebességre” cserélni – erről ír a Kyiv Post forrásaira hivatkozva az Origo.