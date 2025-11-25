Friedrich Merz és az ukrán sajtó büszke arra, hogy nem lesz áttörés a béke kérdésében

Friedrich Merz álláspontja világos: a tárgyalások csak akkor folytatódhatnak, ha az európai szempontokat nem írják felül sem Washingtonban, sem Kijevben. Johann Wadephul külügyminiszter nyíltan kijelentette, hogy a brüsszeli és berlini vezetők sikeresen kiszorították a kontinens biztonságát érintő részeket az eredeti amerikai tervezetből, és hangsúlyozta, hogy sem Európa, sem Ukrajna feje fölött nem születhet egyezség. Ursula von der Leyen ugyan stabil alapokról beszélt, mégis minden szereplő arra figyelmeztet: a közösen kialakított keret ellenére gyors megegyezés nem várható.
Friedrich Merz nem számít áttörésre
A német politikus az EU–Afrika csúcstalálkozó szünetében, Luandában adott nyilatkozatában keményen fogalmazott: Európa számára a szuverenitás és a biztonsági garanciák a döntő szempontok, és ezeket nem lehet „sebességre” cserélni – erről ír a Kyiv Post forrásaira hivatkozva az Origo.
Merz szerint a politikai haladás kulcsa jelenleg egyértelműen Moszkva hozzáállásán múlik: ha Oroszország nem hajlandó ténylegesen leülni a tárgyalóasztalhoz, nincs értelme az előrelépésről beszélni.
