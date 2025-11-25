Rendkívüli

Ursula von der LeyenBrüsszelEurópai Bizottságoroszlánuniós csúcstalálkozó

Oroszlán Ursula újra lecsap – ezúttal az Instagramon

Úgy tűnik, a botrányt botrányra halmozó Ursula von der Leyen legújabb kommunikációs stratégiája a következőképpen hangzik: ha már sok a gond a világban, legalább egy oroszlán álljon mögöttem, ami tényleg tekintélyt kölcsönöz. A bizottsági elnök ezúttal egy hatalmas, királyi sörénnyel büszkélkedő nagymacska társaságában pózolt, mintha csak a brüsszeli bürokrácia szavannáján vadászgatna. A poszter előtt mosolyog a háborúpárti vezető.

Sebők Barbara
2025. 11. 25. 6:51
Ursula von der Leyen ismét eligazította a világot saját nevének kiejtésével kapcsolatban Forrás: AFP
A képhez mellékelt kommentárban Ursula von der Leyen ismét eligazította a világot saját nevének kiejtésével kapcsolatban — ami legalább olyan bonyolultnak tűnik, mint a következő uniós csúcstalálkozó napirendje. „Könnyű! It’s von der 🦁” – írta, ezzel végleg bebizonyítva, hogy ha valami nem is megy feltétlenül gördülékenyen az EU-ban, az önirónia azért működik.

Ursula von der Leyen ismét eligazította a világot saját nevének kiejtésével kapcsolatban
Ursula von der Leyen ismét eligazította a világot saját nevének kiejtésével kapcsolatban Fotó: AFP

Mi mással lehetne jobban felkészülni a geopolitikai kihívásokra, mint egy jó hangulatú fotózással a szavannán? 

Vagy legalábbis a folyosón, ahol a dekorosok kirakták a nagymacskás posztert.

Az egész jelenetnek van egy sajátos üzenete:

ha már politikai erőt nem sikerül demonstrálni, legalább próbálkozzunk egy dekorációval, ami erősnek tűnik. Ez Brüsszelben már fél siker.

És hogy mit üzen ez az egész Európának? Talán azt, hogy ha egy háborúpárti vezető elég elszántan mutogat egy oroszlánra, előbb-utóbb mindenki elhiszi róla, hogy ő a falkavezér, pedig legújabban inkább csak a kispad jutott a brüsszelieknek

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

