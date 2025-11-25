Oroszlán Ursula újra lecsap – ezúttal az Instagramon

A képhez mellékelt kommentárban Ursula von der Leyen ismét eligazította a világot saját nevének kiejtésével kapcsolatban — ami legalább olyan bonyolultnak tűnik, mint a következő uniós csúcstalálkozó napirendje. „Könnyű! It’s von der 🦁” – írta, ezzel végleg bebizonyítva, hogy ha valami nem is megy feltétlenül gördülékenyen az EU-ban, az önirónia azért működik.

Ursula von der Leyen ismét eligazította a világot saját nevének kiejtésével kapcsolatban Fotó: AFP

Mi mással lehetne jobban felkészülni a geopolitikai kihívásokra, mint egy jó hangulatú fotózással a szavannán?