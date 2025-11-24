korrupciós botrányAndrij Jermakukrajnai korrupcióZelenszkij

Jermak visszavág, Brüsszel pénzzel tömné a korrupt ukránokat

Kijevben újra forrnak az indulatok: ukrán politikai források szerint Andrij Jermak, az elnöki hivatal mindent átszövő befolyással bíró vezetője nem csupán a korrupcióellenes ügyészség főnökét, Olekszandr Klimenkót igyekszik háttérbe szorítani. A hírek arról szólnak, hogy a NABU vezetője, Szemen Krivonosz is célkeresztbe került. A képviselők állítása szerint Jermak már konkrét gyanúsítások előkészítését rendelte el – állítólag azért, hogy visszavágjon a „Mindics-ügy” kellemetlen kiszivárgásaiért, amelyek alaposan megrázták az ukrán hatalmi elitet. Eközben Ursula von der Leyen még több pénzt akar Ukrajna és a háború finanszírozására az európai tagországoktól. Brüsszelt az hidegen hagyja, hogy az ukrán háborús maffia tagjai a korrupciós pénzekből aranyvécéket tesznek az otthonaikba.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 13:40
Durvul a korrupciós botrány: Jermak már azokat is célba vette, akik csak beszéltek az ügyről
Durvul a korrupciós botrány: Jermak már azokat is célba vette, akik csak beszéltek az ügyről Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A botrányt kirobbantó információkat nem akárki osztotta meg: Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő saját Telegram-csatornáján számolt be arról, milyen módszerekkel dolgozik az elnöki hivatal első embere. Mint írja, Jermak nem elégedett meg a korrupcióellenes intézmények vezetőinek „megregulázásával”: állítólag azt is utasításba adta bizalmi köre számára, hogy árulás címén indítsanak eljárásokat azok ellen a képviselők ellen, akik a botrány részleteit szóvá tették vagy továbbadták. Zseleznyak szerint akár ő maga is felkerülhetett erre a feketelistára – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Durvul a korrupciós botrány: Jermak már azokat is célba vette, akik csak beszéltek az ügyről
Durvul a korrupciós botrány: Jermak már azokat is célba vette, akik csak beszéltek az ügyről (Fotó: AFP)

Újabb korrupciós feszültség Kijevben

A képviselő arról is beszélt, hogy Jermakról különféle fedőnevek keringenek a háttérben – attól függően, melyik hatalmi csoport emlegeti. Abban azonban minden verzió megegyezik: az elnöki hivatal vezetője minden erejével kapaszkodik a pozíciójába, miközben egyre több jel mutat arra, hogy a „Midász-ügy” titokban rögzített hangfelvételein hallható egyik hang nagy valószínűséggel az övé.

A botrány néhány hete robbant ki, miután napvilágra kerültek azok a zárt ajtók mögött készült anyagok, amelyek szerint magas rangú tisztviselők – köztük Herman Haluscsenko energiaügyi miniszter – arról beszéltek, hogyan lehetne nyomást gyakorolni a NABU-ra és a SAPO-ra. 

A kiszivárgott felvételek rámutattak arra a hatalmi játszmára, amely már régóta mérgezi Kijev politikai életét, és amelynek középpontjában most Jermak áll.

A botrány kirobbanása után több, az elnök környezetéhez tartozó tanácsadó egyértelmű megoldást látott: szerintük Zelenszkijnek meg kellene válnia Jermaktól. Zseleznyak állítása szerint az elnöki hivatal vezetője a háttéranyagokban Ali Baba fedőnéven futott.

Jermak azonban – a beszámolók alapján – képes volt megfordítani a helyzetet

Meggyőzte az elnököt arról, hogy a botrány mögött nem saját ténykedése, hanem Ihor Kolomojszkij áll, az a régóta befolyásos oligarcha, akit három esztendeje az ukrán titkosszolgálat tart fogva. 

Ahelyett, hogy távozott volna, Jermak pozíciója erősödni látszott: az elnöki iroda inkább kommunikációs ellentámadásra állt át, és a kiszivárgott NABU-felvételek szereplőit kezdte támadni.

Az ukrán háborús maffia eközben aranyvécékre költi az európaiak pénzét. Brüsszelt azonban ez láthatóan nem érdekli. Ursula von der Leyen még több pénzt akar Ukrajnának. Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Orbán Viktor kemény választ küldött a háborúpártiaknak. Ideje, hogy a bizottság is megértse: nem adjuk Brüsszelnek a magyar emberek pénzét, hogy aztán azt továbbküldjék Ukrajnába – fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor válaszolt Ursula von der Leyennek.

Azt mondta:

Közlöm az elnök asszonnyal, hogy az általa javasolt 3 pénzadományozási forma egyike sem fogadható el Magyarország számára. Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába.

Borítókép: 2019. február 8-án Lvivben járókelők sétálnak egy plakát mellett, amelyen Volodimir Zelenszkij és az oligarcha Ihor Kolomojszkij látható, „Az oligarcha szolgája, az oligarcha bábja” felirattal, a választási kampány idején (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Korrupció és béketerv: Zelenszkij feje fájhat a belső válság miatt

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu