Jermak visszavág, Brüsszel pénzzel tömné a korrupt ukránokat

A botrányt kirobbantó információkat nem akárki osztotta meg: Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő saját Telegram-csatornáján számolt be arról, milyen módszerekkel dolgozik az elnöki hivatal első embere. Mint írja, Jermak nem elégedett meg a korrupcióellenes intézmények vezetőinek „megregulázásával”: állítólag azt is utasításba adta bizalmi köre számára, hogy árulás címén indítsanak eljárásokat azok ellen a képviselők ellen, akik a botrány részleteit szóvá tették vagy továbbadták. Zseleznyak szerint akár ő maga is felkerülhetett erre a feketelistára – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Durvul a korrupciós botrány: Jermak már azokat is célba vette, akik csak beszéltek az ügyről (Fotó: AFP)

Újabb korrupciós feszültség Kijevben

A képviselő arról is beszélt, hogy Jermakról különféle fedőnevek keringenek a háttérben – attól függően, melyik hatalmi csoport emlegeti. Abban azonban minden verzió megegyezik: az elnöki hivatal vezetője minden erejével kapaszkodik a pozíciójába, miközben egyre több jel mutat arra, hogy a „Midász-ügy” titokban rögzített hangfelvételein hallható egyik hang nagy valószínűséggel az övé.