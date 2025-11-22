Nyilvános Orbán Viktor válasza, öt pontban üzent Von der Leyennek + videó

– Ez egy szabatos és világos levél, amit elküldök Ursula von der Leyen asszonynak. Ukrajnának joga folytatni ezt a háborút, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen háborút – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök levelével Ursula von der Leyen levelére válaszol, amelyben az Európai Bizottság elnöke további milliárdokat kért Ukrajna pénzelésére a tagállamoktól.

Orbán Viktor Ursula von der Leyen levelére válaszol, amelyben az Európai Bizottság elnöke további milliárdokat kért Ukrajna pénzelésére

Orbán Viktor azt mondta:

– Közlöm az elnök asszonnyal, hogy az általa javasolt 3 pénzadományozási forma egyike sem fogadható el Magyarország számára. Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába.

Hozzátette, hogy ír arról is, amiről lehetetlen nem beszélni,

hogy miközben beláthatatlan mennyiségű pénz tűnik el az európaiak odaküldött pénzéből az ukrán háborús maffia zsebeiben, lehetetlen, hogy ne folytassunk le tételes vizsgálatot és továbbra is ellenőrzés nélkül öntsük a milliárdokat Ukrajnába.

– Barátságos, kedves, előremutató és határozott levél ez – összegzett a miniszterelnök.

Orbán Viktor öt pontban foglalta össze válaszát, a teljes levelet a Politico tette közzé. A miniszterelnök ebben úgy fogalmazott, hogy „jobb most őszintén beszélni és dönteni, mint folytatni az illúziókra építő politikát, amit eddig sajnos az Ön Bizottsága tett”.

A miniszterelnök azt írja, javasolja, hogy az EU Ukrajna politikáját a következő tények figyelembevételével alakítsák ki:

Ukrajna ezt a háborút a hadszíntéren nem nyerheti meg; Ukrajna háborús szenvedésének mértékét csak egy gyors tűzszünettel és/vagy békemegállapodással lehet korlátozni; Az Európai Uniónak sürgősen meg kell kezdenie a felkészülést a háború utáni helyzet rendezéséről szóló tárgyalásokra; Mindezek alapján arról tájékoztatom Önt, hogy Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába – írja Orbán Viktor; Végezetül sajnálatosnak tartom, hogy a beláthatatlan pénzügyi károkat és bizalmi válságot okozó ukrán korrupció legújabb fejezete árnyékában az Ön javaslatai között nem szerepel az eddig elköltött pénzek ellenőrzése, és a további folyósítások szigorúbb feltételekhez kötése sem – tette hozzá.

Válaszlevele végén pedig úgy fogalmaz:

Jobb időben belátni a tévedésüket, és kifordulni a zsákutcából, mint tovább haladni, amíg bele nem ütköznek a realitások falába. Már így is óriási összegű európai pénzt égettünk el ebben a háborúban. Ha Önök ezt így folytatják, az súlyos válságba fogja rántani az egész Európai Uniót.

