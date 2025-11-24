Itt a vég: Zelenszkij belebukhat a korrupciós ügyekbe

Az ukrán korrupcióellenes hatóság, a NABU nyomozást indított Timur Mindics ellen, miután kiderült, hogy jelentős összegeket csatornázhatott ki illegálisan az állami atomenergia-társaságtól és más üzletekből. Bár Zelenszkij neve egyelőre nem szerepel a hivatalos vádiratokban, az elnök nemrég olyan intézkedéseket hozott, amelyek gyakorlatilag korlátozzák a korrupcióellenes nyomozók függetlenségét, ami heves kritikákat váltott ki az ellenzéki pártok és a nyugati megfigyelők részéről – erről ír az AOL forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij belebukhat a korrupciós ügyekbe (Fotó: AFP)

Zelenszkij belebukhat a korrupciós ügyekbe

A botrány súlya nem csupán politikai; Ukrajna továbbra is háború sújtotta ország, ahol a lakosság az orosz támadások következtében állandó áramkimaradásokkal küzd. Az állami atomenergia-társaságot érintő vádak különösen érzékenyen érintik a közvéleményt, és fokozzák a társadalmi feszültséget.