Itt a vég: Zelenszkij belebukhat a korrupciós ügyekbe

Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt súlyos korrupciós vádak övezik, amelyek komoly kockázatot jelentenek politikai hatalmára és imázsára. A botrány középpontjában az elnök közeli üzleti partnere, Timur Mindics áll, akit az ukrán hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy közel százmillió dollárt csatornázott ki az állami atomenergia-társaságtól gyanús tranzakciók révén. Az ellenzéki Európai Szolidaritás bizalmatlansági indítványt nyújtott be, célja Zelenszkij hatalmának meggyengítése és a kormányzat felelősségre vonása.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 10:42
Zelenszkij belebukhat a korrupciós ügyekbe Forrás: AFP
Az ukrán korrupcióellenes hatóság, a NABU nyomozást indított Timur Mindics ellen, miután kiderült, hogy jelentős összegeket csatornázhatott ki illegálisan az állami atomenergia-társaságtól és más üzletekből. Bár Zelenszkij neve egyelőre nem szerepel a hivatalos vádiratokban, az elnök nemrég olyan intézkedéseket hozott, amelyek gyakorlatilag korlátozzák a korrupcióellenes nyomozók függetlenségét, ami heves kritikákat váltott ki az ellenzéki pártok és a nyugati megfigyelők részéről – erről ír az AOL forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij belebukhat a korrupciós ügyekbe
Zelenszkij belebukhat a korrupciós ügyekbe (Fotó: AFP)

Zelenszkij belebukhat a korrupciós ügyekbe

A botrány súlya nem csupán politikai; Ukrajna továbbra is háború sújtotta ország, ahol a lakosság az orosz támadások következtében állandó áramkimaradásokkal küzd. Az állami atomenergia-társaságot érintő vádak különösen érzékenyen érintik a közvéleményt, és fokozzák a társadalmi feszültséget.

A nyomozás nyomán két miniszter is lemondott, Zelenszkij nyomására, miközben Julija Szviridenko miniszterelnök szankciókat sürgetett Mindics ellen. A milliárdos azonban még a hatósági razzia előtt elhagyta az országot, így az igazságszolgáltatás egyelőre nem tudta őt kézre keríteni.

Az ellenzéki Európai Szolidaritás párt bizalmatlansági indítványt nyújtott be az elnök ellen, egyértelmű célja Zelenszkij politikai hatalmának megtörése.

Mindics állítólag a kormány kulisszái mögött is komoly befolyással rendelkezett. Az ellenzék rendszeresen azzal vádolta, hogy ő irányította a stratégiai kormányzati kinevezéseket és döntéseket. 

Zelenszkij ugyanakkor nyilvánosan jelezte, hogy nem kíván protekciót adni barátainak, és felszólította a hatóságokat, hogy az eljárásban mindenkit egyenlően kezeljenek – ez a kijelentés azonban sokak szemében kétséges hitelességűnek tűnik.

Zelenszkij politikai pályája 2019-ben az antikorrupció és az átláthatóság ígéretével kezdődött, de azóta komoly kihívásokkal néz szembe. A háború kitörése ugyan növelte nemzetközi ismertségét, Nyugaton sokan a demokratikus értékek védelmezőjeként látják, ám a belpolitikai botrányok és a Mindics-ügy rontják hitelességét az ukrán társadalom szemében.

Ukrajna jelenleg egyszerre vív harcot a külső orosz agresszióval és a belső korrupcióval, miközben a nemzetközi partnerek figyelme folyamatosan Zelenszkij vezetésének átláthatóságára és az esetleges hatalmi visszaélésekre irányul. A Mindics-ügy kimenetele így nem csupán az elnök személyes megítélését döntheti el, hanem alapjaiban befolyásolhatja az ukrán politikai rendszer stabilitását is, és komoly próbatétel elé állíthatja a hivatalát körülvevő intézményi kontrollt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

