Újabb tüntetés Kijevben: Jermak menesztését és Zelenszkij lemondását követelik

A nyomozók szerint a Zelenszkij környezetéhez köthető szereplők 100 millió dollárnyi kenőpénzt kaphattak az Enerhoatom-ügyben, miközben Jermak befolyása a miniszterek kiválasztásától a nyugati tárgyalásokig mindenre kiterjedt. Egyre több jel utal arra, hogy a korrupcióellenes szervek munkáját is megpróbálhatta fékezni. Bár a botrány miatt sokan követelik a kabinetfőnök távozását, Zelenszkij továbbra is ragaszkodik hozzá.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)