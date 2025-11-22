Volodimir ZelenszkijUkrajnaAndrij Jermakbotránytüntetés

Újabb tüntetés Kijevben: Jermak menesztését és Zelenszkij lemondását követelik

A második hétvégén gyűlnek össze a tüntetők Kijevben: a demonstrálók Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök azonnali eltávolítását és Volodimir Zelenszkij lemondását követelik. A helyszínen egyre nagyobb a tömeg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 17:05
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
A Telegramon megjelent beszámolók szerint újabb tiltakozó akció zajlik a kijevi Majdan téren: a második egymást követő szombaton gyűltek össze azok, akik Andrij Jermak, az elnöki kabinetfőnök menesztését, valamint Volodimir Zelenszkij lemondását követelik.

Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij (Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP)
A jelentések alapján folyamatosan érkeznek újabb csoportok a térre. 

A demonstrációk intenzitása az elmúlt hetekben fokozódott, miután Ukrajnában súlyos korrupciós botrányok rázták meg az elnöki hivatal környezetét. Amint arról lapunk beszámolt, az ukrajnai korrupciós botrány középpontjába egyre inkább Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke került.

A kiszivárgott hangfelvételeken Ali baba néven emlegetik, és a vádak szerint nemcsak a háttérből irányítja az államot, hanem informális hálózatot is működtethetett, amely átszövi a kormányzati döntéseket. 

A nyomozók szerint a Zelenszkij környezetéhez köthető szereplők 100 millió dollárnyi kenőpénzt kaphattak az Enerhoatom-ügyben, miközben Jermak befolyása a miniszterek kiválasztásától a nyugati tárgyalásokig mindenre kiterjedt. Egyre több jel utal arra, hogy a korrupcióellenes szervek munkáját is megpróbálhatta fékezni. Bár a botrány miatt sokan követelik a kabinetfőnök távozását, Zelenszkij továbbra is ragaszkodik hozzá.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

