Zelenszkij számára a korrupció takargatása a legfontosabb

A Trump-kormányzat ukrajnai béketerve területi és biztonsági engedményeket követel Kijevtől, miközben Moszkvának jelentős gazdasági és politikai ösztönzőket kínál, beleértve az Egyesült Államok részéről annak elismerését, hogy Oroszország igényt tart Ukrajna bizonyos részeire, mindezt a közel négy éve tartó háború lezárásáért. A Fehér Ház a megállapodás érdekében dolgozik a konfliktus befejezéséért, amióta Donald Trump januárban hivatalba lépett, de a részletek – amelyeket ő és legfőbb segítői Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ajánlottak fel – mindeddig nagyrészt titokban maradtak.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Fehér Ház által hitelesnek elismert, online közzétett tervjavaslat szerint Ukrajnának át kellene engednie a jelenleg általa ellenőrzött keleti Donyeck-medence régiót Moszkvának, és el kellene fogadnia Oroszország de facto ellenőrzését Ukrajna azon más területei felett, ahol a frontvonal befagyna, írtuk meg korábban.

Az ukrán hadsereget 600 ezer főben maximalizálnák, és bezárnák Ukrajna előtt a NATO-hoz való csatlakozás kapuját.

Zelenszkij és haverjai mentik a bőrüket

Mint arról korábban beszámoltunk, Ukrajnát az elmúlt napokban olyan korrupciós botrány rázta meg, amelyhez foghatót korábban még a háború sújtotta ország sem látott.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint az államfő legbelsőbb köreiben működő hálózat mintegy százmillió dollárnyi kenőpénzt csatornázott ki az állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom szerződéseiből, miközben az ország a tél küszöbén újabb áramszünetektől és fűtési válságtól tart.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint Ukrajna jelentősen megváltoztatta a Trump-béketerv online megjelent változatának egyik pontját. Látszólag a feltételezett korrupció leleplezésére irányulóan az eredeti terv minden nemzetközi segély auditját követelte Ukrajnától. A szöveget úgy módosították, hogy minden fél teljes amnesztiát kapjon „a háború alatti tetteikre”.

Összességében a javaslatok sok mindent megcéloznak, amit Putyin hosszú ideje követel a háború befejezéséhez. Az Ukrajnának felkínált ösztönzők jóval korlátozottabbak, ami Trump prioritását tükrözi: a vérontás lezárását helyezi előtérbe az Egyesült Államok támogatásának fenntartásával szemben.