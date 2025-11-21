OroszországUkrajnaháborúFehér Házkorrupciós botrányorosz-ukrán háború

Zelenszkij számára a korrupció takargatása a legfontosabb

Amerikai sajtóhírek szerint Ukrajna jelentősen megváltoztatta a Donald Trump-féle béketerv online megjelent változatának 28 pontjából az egyiket. A korrupciós vádak leleplezése érdekében a Trump-tervezet az Ukrajna által kapott összes nemzetközi segély ellenőrzését szorgalmazta. A szöveget úgy módosították, hogy minden fél „teljes amnesztiát” kapjon a háború alatti tetteiért. Zelenszkij és köre számára a korrupció eltakarása fontosabb lehet a békénél.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 8:25
A Trump-kormányzat ukrajnai béketerve területi és biztonsági engedményeket követel Kijevtől, miközben Moszkvának jelentős gazdasági és politikai ösztönzőket kínál, beleértve az Egyesült Államok részéről annak elismerését, hogy Oroszország igényt tart Ukrajna bizonyos részeire, mindezt a közel négy éve tartó háború lezárásáért. A Fehér Ház a megállapodás érdekében dolgozik a konfliktus befejezéséért, amióta Donald Trump januárban hivatalba lépett, de a részletek – amelyeket ő és legfőbb segítői Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ajánlottak fel – mindeddig nagyrészt titokban maradtak.

A Fehér Ház által hitelesnek elismert, online közzétett tervjavaslat szerint Ukrajnának át kellene engednie a jelenleg általa ellenőrzött keleti Donyeck-medence régiót Moszkvának, és el kellene fogadnia Oroszország de facto ellenőrzését Ukrajna azon más területei felett, ahol a frontvonal befagyna, írtuk meg korábban.

Az ukrán hadsereget 600 ezer főben maximalizálnák, és bezárnák Ukrajna előtt a NATO-hoz való csatlakozás kapuját.

Zelenszkij és haverjai mentik a bőrüket

Mint arról korábban beszámoltunk, Ukrajnát az elmúlt napokban olyan korrupciós botrány rázta meg, amelyhez foghatót korábban még a háború sújtotta ország sem látott.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint az államfő legbelsőbb köreiben működő hálózat mintegy százmillió dollárnyi kenőpénzt csatornázott ki az állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom szerződéseiből, miközben az ország a tél küszöbén újabb áramszünetektől és fűtési válságtól tart.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint Ukrajna jelentősen megváltoztatta a Trump-béketerv online megjelent változatának egyik pontját. Látszólag a feltételezett korrupció leleplezésére irányulóan az eredeti terv minden nemzetközi segély auditját követelte Ukrajnától. A szöveget úgy módosították, hogy minden fél teljes amnesztiát kapjon „a háború alatti tetteikre”.

Összességében a javaslatok sok mindent megcéloznak, amit Putyin hosszú ideje követel a háború befejezéséhez. Az Ukrajnának felkínált ösztönzők jóval korlátozottabbak, ami Trump prioritását tükrözi: a vérontás lezárását helyezi előtérbe az Egyesült Államok támogatásának fenntartásával szemben.

A 28 pontból álló terv mellett egy külön amerikai dokumentum vázolja fel a biztonsági garanciákat, amelyeket a Fehér Ház tisztségviselői felajánlanak Ukrajnának, ha Oroszország újraindítaná a háborút, beleértve a felderítési és logisztikai segítséget vagy más, szövetségesekkel való konzultáció után megfelelő lépéseket. Ez nem kötelezi az Egyesült Államokat közvetlen katonai segítségnyújtásra. 

A garanciák tíz évig tartanának, és meghosszabbíthatók lennének.

Ha a tervet elfogadják, Oroszországot visszahívnák  a G8-csoportba, és eseti alapon megígérnék a szankciók feloldását, amelyek százmilliárd dollárokkal kurtították meg a Kreml bevételét. Washington és Moszkva együttműködne a mesterséges intelligencia, adatközpontok, energiamegállapodások és a sarkvidék ritkaföldfém-bányászata terén a 28 pontból álló terv szerint. 

Ez a terv a valóságot tükrözi a pusztító négyéves háború után, hogy megtalálja a legjobb win-win forgatókönyvet, ahol mindkét fél többet nyer, mint amennyit adnia kell

 – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

Az amerikai tisztviselők szerint gondosan összehangolták a megállapodás feltételeit Kijevvel. Rusztem Umerov, Ukrajna nemzetbiztonsági és védelmi tanácsának titkára a terv nagyobb részét jóváhagyta a tárgyalásokon az amerikai tisztviselőkkel – tette hozzá Leavitt.

Zelenszkij közeledő álláspontra helyezkedett, mondván, kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárásában. 

A harcok leállítására irányuló rendelkezések mellett a javaslat Kijevtől azt is megköveteli, hogy 100 napon belül választásokat tartson, ami Zelenszkij eltávolítását eredményezheti, miközben ő és adminisztrációja az egyre nagyobb korrupciós botrány árnyékában próbál túlélni.

A Trump-kormányzat legfőbb tisztviselői az elmúlt hónapban dolgoztak a terven, és a legutóbbi napokban megvitatták az ukrán illetékesekkel. A javaslat egy munkadokumentum, amelyet valószínűleg módosítanak a tárgyalások során Oroszországgal és Ukrajnával – mondták az amerikai tisztviselők.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön kifejtette, hogy az orosz és amerikai részről nincsenek aktív tárgyalások a tűzszünetről, és bármilyen megállapodásnak foglalkoznia kell a háború okaival.

Moszkvának ígéretet kellene tennie arra, hogy nem támadja meg újra Ukrajnát – kötve egy agresszióellenes paktumot Kijevvel és Európával –, és nem helyezne csapatokat azokra a területekre, amelyeket Ukrajna egyoldalúan átenged. De a Luhanszk, Donyeck és Krím régiókat de facto oroszként ismernék el az Egyesült Államok részéről is, áll a dokumentumban.

Emellett az ukrán igényeknek megfelelően családi rehabilitációs programot hoznának létre több ezer ukrán gyermek elrablása és eltűnése miatt Oroszországban. 

Ukrajna megtartaná a jogot az Európai Unióhoz való csatlakozásra.

 Európai tisztviselők beszámolója alapján az európai kormányokat nem vonták be a terv kidolgozásába és nem is tájékoztatták róla őket csütörtök estig.

Eközben az Egyesült Államok részt venne Ukrajna újjáépítésében, amelyet részben a Világbank finanszírozna. Az USA újjáépítené Ukrajna gázvezetékeit, és segítené egy mesterségesintelligencia-projektek és adatközpontok létrehozására irányuló alap létrehozását Ukrajnában. Egy béketanács, amelyet Trump vezetne, felügyelné a megvalósítást.

Az amerikai terv emellett azt is előírja, hogy megosszák a Zaporizzsja atomerőmű energiatermelését Oroszország és Ukrajna között. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

