Dagad az ukrán korrupciós botrány – egyre több a megválaszolatlan kérdés

A NABU által közzétett információk szerint a korrupciós rendszer központi figurája Timur Mindics, Zelenszkij régi bizalmasa és egykori üzlettársa, akit a sikkasztási konstrukció megtervezésével vádolnak. A gyanúsítottak között számos Zelenszkij-közeli név is szerepel: például Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, továbbá Igor Mironyuk korábbi energetikai tanácsadó és Dmitrij Basov, az Enerhoatom fizikai védelmi igazgatója. A belső feszültségek egyik fő forrása az elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a szerepe.

Egyre több kérdőjel van az ukrán korrupciós botrányban Fotó: AFP

A hatóságok állítják: a hálózat gyakorlatilag ellenőrzése alá vonta a vállalat személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait, sőt külső „felügyelőkön” keresztül irányította az Enerhoatom működését. A pénzek jelentős része olyan projektekhez kötődött, amelyek elvileg az orosz drón- és rakétatámadások elleni védelem kiépítését szolgálták volna. Ez azért is váltott ki óriási felháborodást, mert Ukrajna lakossága ismét a fűtés és áram nélkül maradás rémétől tart, miközben a fronton harcoló katonák ellátása is akadozik. A nyilvánosságra került hangfelvételeken több szereplő álneveket — köztük a később sokat emlegetett „Ali baba” és „Che Guevara” — használva tárgyalta a pénzek útját.

A hatóságok házkutatásai során több millió dollár készpénzt találtak, jellegzetes, amerikai banki vonalkódos csomagolásban, ami szakértők szerint kizárja, hogy magánforrásból származik.

Zelenszkij lépni próbált – de későn?

A botrány kirobbanása után Zelenszkij sietve menesztette az energetikai és az igazságügyi minisztert, és szankciókat rendelt el Mindics ellen, ám ez már nem akadályozhatta meg, hogy bizalmasa elmeneküljön az országból. Az ukrán határőrség később megerősítette, hogy Mindics szerintük jogszerűen lépte át a határt, az ukrán sajtó szerint pedig egy prémium szolgáltató segítségével jutott át Lengyelországba.

A hírek szerint Zelenszkij környezetében többen azt állítják: maga az elnök figyelmeztethette előre egykori üzlettársát.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Zelenszkij néhány hónappal korábban megpróbálta korlátozni a NABU és a különleges korrupcióellenes ügyészség függetlenségét. A lépés heves tiltakozást váltott ki, és csak nemzetközi nyomásra vonták vissza.