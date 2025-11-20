Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Dagad az ukrán korrupciós botrány – egyre több a megválaszolatlan kérdés

Ukrajnát az elmúlt napokban olyan korrupciós botrány rázta meg, amelyhez foghatót korábban még a háború sújtotta ország sem látott. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint az államfő legbelsőbb köreiben működő hálózat mintegy százmillió dollárnyi kenőpénzt csatornázott ki az állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom szerződéseiből, miközben az ország a tél küszöbén újabb áramszünetektől és fűtési válságtól tart. A botrány nem csupán az ukrán társadalmat sokkolta, hanem bizalmi válságot idézett elő az elnök körül is, a nyugati partnerek pedig értetlenül figyelik a fejleményeket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 21:10
Tovább nőnek a kérdőjelek az ukrán korrupciós botrány körül Forrás: AFP
A NABU által közzétett információk szerint a korrupciós rendszer központi figurája Timur Mindics, Zelenszkij régi bizalmasa és egykori üzlettársa, akit a sikkasztási konstrukció megtervezésével vádolnak. A gyanúsítottak között számos Zelenszkij-közeli név is szerepel: például Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, továbbá Igor Mironyuk korábbi energetikai tanácsadó és Dmitrij Basov, az Enerhoatom fizikai védelmi igazgatója. A belső feszültségek egyik fő forrása az elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a szerepe. 

Tovább nőnek a kérdőjelek az ukrán korrupciós botrány körül
Egyre több kérdőjel van az ukrán korrupciós botrányban  Fotó: AFP

A hatóságok állítják: a hálózat gyakorlatilag ellenőrzése alá vonta a vállalat személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait, sőt külső „felügyelőkön” keresztül irányította az Enerhoatom működését. A pénzek jelentős része olyan projektekhez kötődött, amelyek elvileg az orosz drón- és rakétatámadások elleni védelem kiépítését szolgálták volna. Ez azért is váltott ki óriási felháborodást, mert Ukrajna lakossága ismét a fűtés és áram nélkül maradás rémétől tart, miközben a fronton harcoló katonák ellátása is akadozik. A nyilvánosságra került hangfelvételeken több szereplő álneveket — köztük a később sokat emlegetett „Ali baba” és „Che Guevara” — használva tárgyalta a pénzek útját

A hatóságok házkutatásai során több millió dollár készpénzt találtak, jellegzetes, amerikai banki vonalkódos csomagolásban, ami szakértők szerint kizárja, hogy magánforrásból származik.

Zelenszkij lépni próbált – de későn?

A botrány kirobbanása után Zelenszkij sietve menesztette az energetikai és az igazságügyi minisztert, és szankciókat rendelt el Mindics ellen, ám ez már nem akadályozhatta meg, hogy bizalmasa elmeneküljön az országból. Az ukrán határőrség később megerősítette, hogy Mindics szerintük jogszerűen lépte át a határt, az ukrán sajtó szerint pedig egy prémium szolgáltató segítségével jutott át Lengyelországba. 

A hírek szerint Zelenszkij környezetében többen azt állítják: maga az elnök figyelmeztethette előre egykori üzlettársát.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Zelenszkij néhány hónappal korábban megpróbálta korlátozni a NABU és a különleges korrupcióellenes ügyészség függetlenségét. A lépés heves tiltakozást váltott ki, és csak nemzetközi nyomásra vonták vissza.

Az elnöki párt is morajlik a korrupció miatt

A botrány nemcsak a nyugati szövetségesek türelmét teszi próbára, hanem Zelenszkij saját pártját is kettészakíthatja

November 19-én tíz kormánypárti képviselő nyílt levelet tett közzé, amelyben az elnöki hivatal túlzott befolyása ellen tiltakoztak, és a parlament alkotmányos jogköreinek visszaállítását követelték. 

A háttérben egyre többen arról beszélnek: akár harminc kormánypárti képviselő is csatlakozhat a kezdeményezéshez.

Az ellenzéki képviselők azt állítják, hogy Jermak a kiszivárgott hangfelvételeken „Ali baba” néven szerepel. Többen egyenesen úgy fogalmaznak: Zelenszkij rendszere csak akkor maradhat életben, ha az elnök megválik legfontosabb bizalmasától. A kormánypárti Fedir Veniszlavszkij szerint Jermak menesztése csillapíthatná a politikai nyomást, hiszen a jelenlegi kabinet jelentős része az ő jóváhagyásával állt fel.

Ukrajnában az elmúlt években szinte minden kormányzati szinten feltűntek korrupciós ügyek
Zelenszkij saját pártját is kettészakíthatja Fotó: AFP

Az ellenzék egységkormányt követel

A botrányra az ellenzék is azonnal reagált. Három nagy parlamenti párt — Porosenko Európai Szolidaritása, Timosenko Batykivscsinája és a liberális Holos — közösen követelte egy nemzeti egységkormány felállítását, egyúttal a jelenlegi kabinet lemondását. Szerintük a kormányt átláthatatlan módon állították össze, ami súlyos válságot eredményezett. 

Az ellenzék a teljes elnöki hivatal vezetésének leváltását is szorgalmazza, Jermakkal az élen.

Politikai elemzők szerint ha a gyanúsítottak köre tovább bővül, Zelenszkij kénytelen lesz jelentős kormányátalakításba kezdeni. Ugyanakkor több szakértő — köztük Volodimir Feszenko — kétségét fejezi ki az egységkormány életképességével kapcsolatban, mivel a pártok között mély bizalmi válság húzódik.

Nyugati intő jel: fogy a türelem

A botrány nemzetközi visszhangja is rendkívül kellemetlen az ukrán elnök számára. Az Európai Parlament külügyi bizottságának vezetője, David McAllister kijelentette: az EU nem tervezi Ukrajna gyorsított felvételét, amíg a háborús helyzet nem rendeződik és a szükséges csatlakozási feltételek nem teljesülnek. Ennek része a korrupció felszámolása is, amely területen Ukrajna továbbra is súlyos hiányosságokkal küzd.

A nyugati sajtó szintén egyre élesebben bírálja Kijevet. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez intő jel Zelenszkijnek: a nyugati támogatás nem korlátlan, és a szövetségeseknek elegük lett abból, hogy a támogatások egy része magánzsebekben köt ki. 

Ezt erősíti az is, hogy több uniós tagállam, köztük Magyarország és Svédország is fenntarthatatlannak tartja Ukrajna jelenlegi finanszírozását.

Mindezek ellenére Ursula von der Leyen a tagállamok vezetőinek írt levelében további támogatások jóváhagyását sürgette — ez azonban egyre erősebb ellenállásba ütközik.

Tüntetések Kijevben – recseg a rendszer alapja

A botrány hatására ismét tüntetések kezdődtek a Majdan téren. A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat tartottak a magasba, és többen arról beszéltek: a mostani megmozdulás egy szélesebb, kormányellenes tiltakozási hullám nyitánya lehet. A társadalmi elégedetlenséget tovább fokozza, hogy Miközben Ukrajna egyre nehezebb katonai helyzetben van, a nyugati támogatások jövője is bizonytalan.

Az Enerhoatom-ügy nem csupán újabb korrupciós botrány a sok közül. Olyan ügy, amely Zelenszkij hatalmának legfontosabb pilléreit rendítheti meg: a nemzetközi támogatást, a kormánypárti egységet és a társadalmi bizalmat. A kérdés már nem az, hogy a rendszer sérült-e, hanem az, hogy helyreállítható-e egyáltalán.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

