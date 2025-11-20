Szorul a hurok: Zelenszkij lépéskényszerbe került

Mélyen megrázta az ukrán társadalmat a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legbelsőbb köreiig érő korrupciós botrány. Az ukrán korrupcióellenes hatóság (NABU) sokkoló bizonyítékokat tárt a nyilvánosság elé azzal kapcsolatban, hogy az államfő közeli barátait is magába foglaló korrupciós hálózat mintegy százmillió dollárnyi kenőpénzt vett ki az ukrán állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom szerződéseiből. Ez pedig súlyos bizalmi válságot idézett elő a kijevi rezsimmel szemben, amire Zelenszkijnek reagálnia kell – írja az Origo a The Financial Timesra hivatkozva.

Zelenszkij kénytelen lesz meneszteni Andrij Jermakot? (Fotó: AFP)

A vádak szerint a kifizetések egy része olyan munkálatokért történt, amelyek az áramszolgáltató létesítmények orosz drón- és rakétatámadások elleni védelmét szolgálták volna. Ez különösen felháborító annak fényében, hogy az ukrán lakosság ismét egy fűtés és villany nélküli télnek néz elébe, miközben a fronton harcoló katonák nap mint nap az életüket kockáztatják.