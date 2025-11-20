Andrij JermakUkrajnakorrupcióVolodimir Zelenszkij

Szorul a hurok: Zelenszkij lépéskényszerbe került

Mint arról lapunk beszámolt, soha nem látott korrupciós botrány rázta meg Kijevet: a NABU szerint Zelenszkij legbelsőbb körei százmillió dolláros kenőpénzeket szivattyúztak ki az ukrán állami energetikai vállalatból, miközben az ország a tél küszöbén áram- és fűtéskimaradásoktól tart. A botrány bizalmi válságot robbantott ki az ukrán elnök körül, a nyugati partnerek is értetlenül figyelik a fejleményeket – Zelenszkij pedig lépéskényszerbe került, amelynek legközelebbi szövetségese, Andrij Jermak is áldozata lehet.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő
Mélyen megrázta az ukrán társadalmat a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legbelsőbb köreiig érő korrupciós botrány. Az ukrán korrupcióellenes hatóság (NABU) sokkoló bizonyítékokat tárt a nyilvánosság elé azzal kapcsolatban, hogy az államfő közeli barátait is magába foglaló korrupciós hálózat mintegy százmillió dollárnyi kenőpénzt vett ki az ukrán állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom szerződéseiből. Ez pedig súlyos bizalmi válságot idézett elő a kijevi rezsimmel szemben, amire Zelenszkijnek reagálnia kell – írja az Origo a The Financial Timesra hivatkozva.

Zelenszkij kénytelen lesz meneszteni Andrij Jermakot?
Zelenszkij kénytelen lesz meneszteni Andrij Jermakot?

A vádak szerint a kifizetések egy része olyan munkálatokért történt, amelyek az áramszolgáltató létesítmények orosz drón- és rakétatámadások elleni védelmét szolgálták volna. Ez különösen felháborító annak fényében, hogy az ukrán lakosság ismét egy fűtés és villany nélküli télnek néz elébe, miközben a fronton harcoló katonák nap mint nap az életüket kockáztatják.

A lap szerint Zelenszkij a botrány kirobbanása után azonnal cselekedett: lemondásra szólította fel az energia- és az igazságügyi minisztert (az utóbbi, Herman Haluscsenko korábban az energetikai tárcát vezette), valamint szankciókat rendelt el barátja és korábbi üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a sikkasztási rendszer kitervelőjének és központi figurájának tartanak.

Mindics órákkal azelőtt hagyta el az országot, hogy a korrupcióellenes nyomozók házkutatást tartottak volna otthonában.

Az elnök lépései azonban nem bizonyultak elegendőnek a közvélemény és a politikai elit haragjának lecsillapítására, sokan ugyanis eltussolási kísérletet sejtenek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy júliusban Zelenszkij megpróbálta korlátozni a korrupcióellenes szervek, a NABU és a SZAPO függetlenségét, ami heves tiltakozást váltott ki mind belföldön, mind a nyugati partnerek körében. A felháborodás hatására az áterőltetett törvényt néhány nappal később visszavonták.

A Financial Times is elismeri, hogy a háború új lehetőségeket teremtettek a korrupció számára. Zelenszkij hatalmának központosítása és a lojalitás túlzott jutalmazása a kompetencia rovására tovább súlyosbította a helyzetet.

Az ukrán elnök most válaszút elé került. A közvélemény és a nemzetközi közösség bizalmának helyreállításához gyökeres változtatásokra van szükség a kormányzás módjában – hívja fel a figyelmet a lap.

Zelenszkij csak akkor kezelheti a válságot, ha átalakítja a kormányzást: meg kell nyitnia a rendszert a hozzáértő reformerek és konstruktív ellenzék előtt, rendeznie kell viszonyát a független médiumokkal, és el kell távolítania a visszaélésekhez köthető belső köreit – különösen Andrij Jermakot, akit a NABU által nyilvánosságra hozott felvételeken csak Ali baba álnéven emlegetnek.

Eközben Ukrajna katonailag egyre nehezebb helyzetbe kerül, folyamatosan nyugati támogatásra szorul ahhoz is, hogy az államcsődöt elkerülje, így Zelenszkij helyzetén csak tovább rontana, ha hagyja, hogy erősödjön a vele szembeni bizalmatlanság.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő

