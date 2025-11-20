Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Timur MindicsUkrajnaMenczer Tamásukrajnai korrupcióZelenszkij

Menczer Tamás: az ukrán háborús maffia aranybudijának története + videó

Önöknél miből van otthon a budi? – tette fel a kérdést Menczer Tamás a Facebook-oldalára feltöltött új videójában. Majd hangsúlyozta: csak mert látható, hogy van olyan vidék, nem is olyan messze tőlünk, ahol most az aranybudi a divat. Ma már mindenki számára világos, hogy annak a pénznek, amelyet Brüsszel Ukrajnába küld, egy részét eldurrogtatják, ellövik, egy másik, igen tekintélyes részét meg az ukrán háborús maffia hazaviszi.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 18:25
Menczer Tamás: az ukrán háborús maffia aranybudijának története Forrás: AFP
Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videóban reagált arra, hogy az Ukrajnának juttatott brüsszeli pénzek egy részét a háborús maffia tulajdonítja el, és több magas rangú ukrán szereplő – köztük Timur Mindics és Andrij Jermak – is érintett a botrányban, miközben ezt Zelenszkij elnök környezetében próbálják tagadni.

Menczer Tamás videóban reagált arra, hogy az Ukrajnába küldött pénzeket a háborús maffia viszi haza
Menczer Tamás videóban reagált arra, hogy az Ukrajnába küldött pénzeket a háborús maffia viszi haza Fotó: MTI

Menczer Tamás a videóban így folytatta: – Most a sajtóban százmillió dollárról lehet olvasni. Ez több mint harmincmilliárd forint. A hírek szerint házakat építettek belőle. Vagy legalábbis ez volt a terv. Hát harmincmilliárd forint. Szép házak lehetnek. 

Mondjuk ha mindenhol aranyból van a budi meg a vécékefe, az megdrágítja. De a helyzet az, hogy láthatóan hazaviszik a pénzt.

Hozzátette: – Van itt egy központi figura, egy Timur Mindics nevű ukrán ember, háborús maffiózó. Ez az ember Zelenszkijnek régi bizalmasa, kiváló barátja és üzlettársa, még amikor filmezett, ezzel az emberrel csinálta közösen a cégét. Hogy, hogy nem, Timur Mindics a házkutatás és az akció előtt néhány órával elhagyta Ukrajnát. Valahogy megtudta és elhagyta. S van még egy másik figura, az Andrij Jermak nevű ember

Andrij Jermak Zelenszkijnek a kabinetfőnöke. Zelenszkij után az első legfontosabb és legerősebb ember Ukrajnában.

– A friss hírek szerint ő is benne van a buliban, erről lehetett olvasni, és képzeljék el, ezek a derék ukrán háborús maffiózók fedőneveket adtak egymásnak. Fedőnéven szólították egymást. És állítólag a hírek szerint erről lehet olvasni, hogy Andrij Jermak fedőneve Ali baba volt. 

Most már tudjuk, hogy ki Ali baba, látjuk, hogy ki a 40 rabló. Egy kérdés maradt: Zelenszkijjel mi a helyzet?

– tette fel a kérdést. – Mert azt próbálják eladni nekünk, és azt magyarázzák, hogy ugyan Zelenszkij régi legjobb bizalmasa, üzlettársa és barátja, ez a Mindics nevű ember volt a központi figura, most már úgy tűnik, hogy a Jermak nevű politikai legfőbb bizalmasa is benne van. 

Két minisztert hivatalosan is kirúgtak, most épp nem tudom, hogy börtönben vannak már előzetesben, vagy épp valami horribilis óvadék ellenében szabadlábon. És mégis azt próbálják eladni, hogy Zelenszkij nem tudott róla.

Akkor gondolom, az ő fedőneve Hófehérke lesz. Erre tudok gondolni, hogy azt mondják, ő nem tudott róla. Ilyenkor mondja az ember, hogy na ne szórakozzunk egymással – zárta gondolatait.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

