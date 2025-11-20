Menczer Tamás: az ukrán háborús maffia aranybudijának története + videó

Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videóban reagált arra, hogy az Ukrajnának juttatott brüsszeli pénzek egy részét a háborús maffia tulajdonítja el, és több magas rangú ukrán szereplő – köztük Timur Mindics és Andrij Jermak – is érintett a botrányban, miközben ezt Zelenszkij elnök környezetében próbálják tagadni.

Menczer Tamás videóban reagált arra, hogy az Ukrajnába küldött pénzeket a háborús maffia viszi haza Fotó: MTI

Menczer Tamás a videóban így folytatta: – Most a sajtóban százmillió dollárról lehet olvasni. Ez több mint harmincmilliárd forint. A hírek szerint házakat építettek belőle. Vagy legalábbis ez volt a terv. Hát harmincmilliárd forint. Szép házak lehetnek.

Mondjuk ha mindenhol aranyból van a budi meg a vécékefe, az megdrágítja. De a helyzet az, hogy láthatóan hazaviszik a pénzt.

Hozzátette: – Van itt egy központi figura, egy Timur Mindics nevű ukrán ember, háborús maffiózó. Ez az ember Zelenszkijnek régi bizalmasa, kiváló barátja és üzlettársa, még amikor filmezett, ezzel az emberrel csinálta közösen a cégét. Hogy, hogy nem, Timur Mindics a házkutatás és az akció előtt néhány órával elhagyta Ukrajnát. Valahogy megtudta és elhagyta. S van még egy másik figura, az Andrij Jermak nevű ember.