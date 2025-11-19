Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

korrupciós ügy, hangfelvétel, ukrajnai korrupció, Timur Mindics, Zelenszkij, energiapiac

Újabb részletek az ukrán korrupciós botrányban: Zelenszkij elnök is kulcsszereplő

A botrány nem csendesedik Kijevben: a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal által kiadott jelentés szerint maga Volodimir Zelenszkij elnök is kulcsszereplőként bukkan fel az ukrán állam legfelső köreit érintő korrupciós ügyben. A dokumentum alapján a háborús rendkívüli helyzetet kihasználva egy üzleti kör az elnökhöz fűződő kapcsolataira építve szervezett, bűnözői módon fosztotta ki az energiapiacot és a védelmi költségvetést – és mindehhez a volt védelmi miniszter, Rusztem Umerov is asszisztált.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 15:02
A Timur Mindics üzletember elleni gyanúsítás teljes szövegét Alekszej Goncsarenko parlamenti képviselő és Vlagyimir Bojko újságíró hozta nyilvánosságra. A nyomozók szerint Mindics kihasználta a háborús körülményeket és Zelenszkijjel való közeli kapcsolatát, hogy a kormányzati apparátust saját anyagi érdekei szerint mozgassa. A dokumentum egyértelműen rögzíti: a gyanúsított a jelenlegi és volt állami, illetve rendvédelmi vezetők felett olyan befolyást gyakorolt, amely lehetővé tette számára, hogy a legfontosabb ágazatokba – energetika, honvédelem – ágyazódva kövessen el korrupciós bűncselekményeket – írja a Strana.

Újabb bizonyíték került elő a korrupciós ügyben

A gyanú központi szereplője a volt védelmi miniszter, Rusztem Umerov. A dokumentum szerint Mindics vállalkozásai a védelmi tárca forrásait használták fel, mégpedig Umerov közreműködésével. 

A nyomozók rögzítik: a minisztériumok vezetőivel fenntartott rendszeres, informális találkozók biztosították Mindics számára azt a csatornát, amelyen keresztül jelentős összegeket szerzett.

A vádak listája kiterjedt: 

  • bűnszervezet létrehozása, 
  • illegális befolyásszerzés miniszterekre, 
  • az energiapiac pénzmozgásainak ellenőrzése, 
  • pénzmosás, valamint a hálózat tagjainak toborzása. 

A dokumentum külön részben idézi fel azt a rendszert, amelyben Mindics az energiaügyi minisztert, Herman Haluscsenkót is „kézben tartotta”. A gyanú szerint Mindics védelmet biztosított Haluscsenkónak, és pártfogolta őt Zelenszkij előtt, cserébe pedig a miniszter támogatta az energetikai források feletti ellenőrzést – beleértve a pénzmosási műveleteket is, amelyek szervezésében Herman Haluscsenkó tanácsadója, Mironyuk is részt vett.

A botrány egyik legkirívóbb eleme a rossz minőségű golyóálló mellények ügye: Mindics rábeszélte Umerovot, hogy egy bizonyos cégtől vásároljon silány védőfelszerelést, 

és a nyomozati anyag szó szerinti idézetekkel érzékelteti a háttértárgyalások hangnemét. Mindics így presszionálta a minisztert: 

A golyóálló mellények nagy pénzt jelentenek… Csak írják alá az átvételit… Oldd meg ezt a kérdést, vagy baj lesz.

Umerov válasza sem sok kétséget hagy: „Fel fogom hívni, és elmondom, mit kell tenni.” A szerződést végül meg is kötötték. A dokumentum teljes szövegét a Telegram-csatornáján tette közzé a Srtana – újabb bizonyítékkal szolgálva arról, hogy az ukrán hatalom legfelsőbb szintjein is átszövődtek a korrupciós hálózatok.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

