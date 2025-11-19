Újabb részletek az ukrán korrupciós botrányban: Zelenszkij elnök is kulcsszereplő

A Timur Mindics üzletember elleni gyanúsítás teljes szövegét Alekszej Goncsarenko parlamenti képviselő és Vlagyimir Bojko újságíró hozta nyilvánosságra. A nyomozók szerint Mindics kihasználta a háborús körülményeket és Zelenszkijjel való közeli kapcsolatát, hogy a kormányzati apparátust saját anyagi érdekei szerint mozgassa. A dokumentum egyértelműen rögzíti: a gyanúsított a jelenlegi és volt állami, illetve rendvédelmi vezetők felett olyan befolyást gyakorolt, amely lehetővé tette számára, hogy a legfontosabb ágazatokba – energetika, honvédelem – ágyazódva kövessen el korrupciós bűncselekményeket – írja a Strana.

Újabb bizonyíték került elő a korrupciós ügyben: Zelenszkij elnök is kulcsszereplő. Fotó: AFP

A gyanú központi szereplője a volt védelmi miniszter, Rusztem Umerov. A dokumentum szerint Mindics vállalkozásai a védelmi tárca forrásait használták fel, mégpedig Umerov közreműködésével.