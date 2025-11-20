Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közzétett legújabb videójában így fogalmazott: Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk?
Szijjártó Péter reagált arra, hogy Brüsszelben szemet hunynak az ukrajnai korrupció felett + videó
– Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk? Az egész globális média terjeszti a híreket ennek a korrupt rendszernek, ennek a háborús maffiának a működéséről. Ez a legenyhébb kifejezés, amit használni fogok most: őrültség, hogy az Európai Bizottság elnöke levelet küld a tagállamoknak, hogy adjanak még százmilliárd eurót Ukrajnánk! – emlékeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.
Majd emlékeztetett: egy háborús maffia, egy korrupt rendszer működik Ukrajnában, és az Európai Bizottság elnöke még csak meg sem említi ezt a levélben.
Ahelyett, hogy leállítaná a kifizetéseket és azonnali pénzügyi elszámolást követelne, további százmilliárd eurót akar küldeni Ukrajnának. Ez őrültség! Ez botrány!
– erősítette meg.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
