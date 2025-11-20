Szijjártó PéterBrüsszelukrajnai korrupciókorrupciós botrány

Szijjártó Péter reagált arra, hogy Brüsszelben szemet hunynak az ukrajnai korrupció felett + videó

– Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk? Az egész globális média terjeszti a híreket ennek a korrupt rendszernek, ennek a háborús maffiának a működéséről. Ez a legenyhébb kifejezés, amit használni fogok most: őrültség, hogy az Európai Bizottság elnöke levelet küld a tagállamoknak, hogy adjanak még százmilliárd eurót Ukrajnánk! – emlékeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20.
Brüsszelben szemet hunynak az ukrajnai korrupció felett Forrás: AFP
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közzétett legújabb videójában így fogalmazott: Ugyan már! Úgy értem, megbolondultunk? 

Szijjártó Péter határozott hangnemben reagált arra, hogy Brüsszelben szemet hunynak az ukrajnai korrupció felett
Szijjártó Péter határozott hangnemben reagált arra, hogy Brüsszelben szemet hunynak az ukrajnai korrupció felett Fotó: AFP

Majd emlékeztetett: egy háborús maffia, egy korrupt rendszer működik Ukrajnában, és az Európai Bizottság elnöke még csak meg sem említi ezt a levélben. 

Ahelyett, hogy leállítaná a kifizetéseket és azonnali pénzügyi elszámolást követelne, további százmilliárd eurót akar küldeni Ukrajnának. Ez őrültség! Ez botrány! 

– erősítette meg.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

