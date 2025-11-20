Szijjártó Péter reagált arra, hogy Brüsszelben szemet hunynak az ukrajnai korrupció felett + videó

Majd emlékeztetett: egy háborús maffia, egy korrupt rendszer működik Ukrajnában, és az Európai Bizottság elnöke még csak meg sem említi ezt a levélben.

Ahelyett, hogy leállítaná a kifizetéseket és azonnali pénzügyi elszámolást követelne, további százmilliárd eurót akar küldeni Ukrajnának. Ez őrültség! Ez botrány!

– erősítette meg.