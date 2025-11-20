Zelenszkijnek vége?

Az ukrán elnök nyaka körül egyre jobban szorul a hurok, miután a friss hírek szerint Ukrajna eddigi legnagyobb korrupciós botrányában belső köre és ő maga is érintett lehet. Lapunk Volodimir Zelenszkij botránya, a nyugati sajtó szokatlan érdeklődése és a közelgő decemberi EU-csúcs lehetséges kimenetelei kapcsán megkereste Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét.

Zelenszkij szorult helyzetben van, az EU-csúcs pedig hozhat még kellemetlen meglepetéseket. Fotó: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mint ismeretes, Ukrajnában az ország történetének legnagyobb korrupciós botránya zajlik épp, amelyben a hírek szerint Volodimir Zelenszkij elnök belső köre, és ő maga is érintett lehet. A nyugati liberális sajtó önmagától szokatlan módon kiemelt helyen foglalkozik a témával, legyen szó akár az Economistról, vagy akár a Politicóról. Úgy fest tehát, hogy a Timur Mindicstől, Zelenszkij üzlettársától és aranyvécéjétől indult botrány már a Nyugat ingerküszöbét is elérte.

🇺🇦 BILLION DOLLAR THEFT: ZELENSKY BUSTED:



The reason for Zelensky’s attack on the anti corruption agency NABU, was a criminal case which was being prepared against one of Zelensky's closest associates and his business partner Timur Mindich.



-> There are wiretapping recordings… pic.twitter.com/oT22KEJiC0 — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 30, 2025

Eközben azonban a hírek szerint az Egyesült Államok és Oroszország az utolsó simításokat végzik egy új, 28 pontos béketerven, amiről azonban Zelenszkij a hírek szerint hallani sem akar.

Minden jel abba az irányba mutat tehát, hogy a nyugati társadalmaknak – Brüsszellel ellentétben – elegük van a korrupt ukrán rezsim finanszírozásából. Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság azonban tovább erőltetné Ukrajna finanszírozását, ennek érdekében pedig a bizottság elnöke levelet is küldött nemrég az állam- és kormányfőknek.

Orbán Viktor miniszterelnök ennek kapcsán már jelezte, hogy hazánk semmiképp nem járul hozzá, hogy a magyar emberek pénzét lehúzzák azon a bizonyos aranyvécén. A svéd külügyminiszter nemrég szintén arról beszélt, hogy fenntarthatatlan Ukrajna jelenlegi finanszírozása.