UkrajnaBrüsszelEurópai Uniókorrupció

Zelenszkijnek vége?

Az ukrán elnök hatalmát egyértelműen megingatta a frissen kirobbant, belső körét és személyét is érintő korrupciós botrány. Lapunk ennek kapcsán megkereste Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét, akit arról kérdeztünk, hogy Volodimir Zelenszkij számára intő jel lehet-e a nyugati sajtó cikkezése a botrányról, és hogyan látja a decemberi EU-csúcsot a friss események fényében. A szakértő szerint a jelek arról árulkodnak, hogy megküldik a selyemzsinórt Zelenszkij számára.

Brém-Nagy Márton
2025. 11. 20. 11:07
Fotó: SUZANNE PLUNKETT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök nyaka körül egyre jobban szorul a hurok, miután a friss hírek szerint Ukrajna eddigi legnagyobb korrupciós botrányában belső köre és ő maga is érintett lehet. Lapunk Volodimir Zelenszkij botránya, a nyugati sajtó szokatlan érdeklődése és a közelgő decemberi EU-csúcs lehetséges kimenetelei kapcsán megkereste Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét. 

Zelenszkij szorult helyzetben van, az EU–csúcs pedig hozhat még kellemetlen meglepetéseket
Zelenszkij szorult helyzetben van, az EU-csúcs pedig hozhat még kellemetlen meglepetéseket. Fotó: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mint ismeretes, Ukrajnában az ország történetének legnagyobb korrupciós botránya zajlik épp, amelyben a hírek szerint Volodimir Zelenszkij elnök belső köre, és ő maga is érintett lehet. A nyugati liberális sajtó önmagától szokatlan módon kiemelt helyen foglalkozik a témával, legyen szó akár az Economistról, vagy akár a Politicóról. Úgy fest tehát, hogy a Timur Mindicstől, Zelenszkij üzlettársától és aranyvécéjétől indult botrány már a Nyugat ingerküszöbét is elérte.

Eközben azonban a hírek szerint az Egyesült Államok és Oroszország az utolsó simításokat végzik egy új, 28 pontos béketerven, amiről azonban Zelenszkij a hírek szerint hallani sem akar. 

Minden jel abba az irányba mutat tehát, hogy a nyugati társadalmaknak – Brüsszellel ellentétben – elegük van a korrupt ukrán rezsim finanszírozásából. Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság azonban tovább erőltetné Ukrajna finanszírozását, ennek érdekében pedig a bizottság elnöke levelet is küldött nemrég az állam- és kormányfőknek. 

Orbán Viktor miniszterelnök ennek kapcsán már jelezte, hogy hazánk semmiképp nem járul hozzá, hogy a magyar emberek pénzét lehúzzák azon a bizonyos aranyvécén. A svéd külügyminiszter nemrég szintén arról beszélt, hogy fenntarthatatlan Ukrajna jelenlegi finanszírozása. 

Deák Dániel, a XXI Század Intézet vezető elemzője szerint a nyugati sajtó kiemelt érdeklődése valóban figyelmeztető jel lehet Zelenszkij számára. 

Zelenszkij kutyaszorítóban 

Figyelemfelhívó, hogy az amerikai jobboldali sajtó is arról számol be, hogy olyan információi vannak, ami szerint Zelenszkij jóváhagyásával és tudtával történt ez a korrupciós ügy Ukrajnában, tehát Zelenszkij tudtával lopták el a nyugati támogatások egy jelentős részét, tehát ez értelemszerűen értékelhető úgy, hogy az amerikaiak gyakorlatilag nyomást helyeznek, vagy éppen megküldik a selyemzsinórt Zelenszkij számára

– fogalmazott Deák Dániel. 

A szakértő szerint az is egyértelmű, hogy eddig is létezett korrupció Ukrajnában, azonban az, hogy a nyugati sajtó ilyen nyíltan beszéljen a problémáról valóban szokatlan. „Ez valóban lehet egy üzenet Zelenszkijnek a béketárgyalások kapcsán is”, hiszen ahogy arra Deák Dániel is felhívta a figyelmet: Oroszország és az Egyesült Államok a háttérben már egyeztet egy új béketervet. 

Az üzenet egyik értelmezése lehet, hogy „Zelenszkijnek a békemegállapodások kapcsán érdemes engednie az álláspontjából és belemenni abba, amit például az amerikaiak javasolnak” – fogalmazott a szakértő. 

Deák Dániel szerint a történteket mindenképp ebben a keretben érdemes értelmezni, a botrány kirobbanása azonban azt is megmutatta, hogy Zelenszkij egyértelműen elveszítette a hátország támogatását, hiszen legfontosabb embereit és bizalmasait kell most letartóztatni, ezzel párhuzamosan pedig a nyugati szövetségeseknek is úgy fest, elegük lett abból, hogy a támogatásokat aranyvécékre költik. 

Ennek fényében érdekes Ursula von der Leyennek a reakciója, aki ennek ellenére most pont a tagállamoknak, tehát az Európai Unió-tagállamok vezetőinek írt levelet, köztük Orbán Viktornak is azzal kapcsolatosan, hogy nem elég az a pénz, amit eddig adtak Ukrajnának, még többet kell adni. 

Ez gyakorlatilag azt jelzi, hogy Ursula von der Leyent nem is érdekli, hogy hova tűntek ezek az európai pénzek. Ilyenkor jogosan merül fel nagyon sokakban a gyanú, hogy akár Ursula von der Leyennek, vagy ezeknek a nyugat-európai politikusoknak az ukránok vissza is forgathattak pénzeket, hiszen józan ésszel nem lehet magyarázni azt, hogy miért nem vizsgálják ezeket a korrupciós eseteket, és miért adnának több pénzt ennek fényében Ukrajnának

– fogalmazott Deák Dániel. 

Brüsszelben is borulhat a bili? 

A szakértőt ennek kapcsán megkérdeztük arról is, hogy véleménye szerint fordulópont lehet-e a decemberi EU-csúcs a nyugati donorok mozgolódásának a fényében. Deák Dániel ennek kapcsán nyomatékosította, hogy „Orbán Viktor is világossá tette, hogy nem fogja támogatni ezt a pénznövelési javaslatot, nem akar magyar adófizetői pénzeket küldeni Ukrajnába”. 

Ugyanakkor a szakértő szerint valóban kérdéses, hogy milyen belpolitikai folyamatokat indít el az egyes országokban a friss botrány. 

Az európai kormányoknak nincsen nagyon sok pénze, tehát mind Németország, mind Franciaország komoly gazdasági válságban van, megszorítások vannak, adóemelések vannak. Ennek fényében, vagy ennek tudatában beadni a választóknak azt, hogy még több pénzt kell adni annak az Ukrajnának, ahol ellopják ezeket a forrásokat, meglehetősen nehéz lesz, tehát elképzelhető, igen, hogy a mostani decemberi EU-csúcson lesz egy fordulat ebben

– fogalmazott a szakértő. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Kínos részletek szivárogtak ki Zelenszkijék frakcióüléséről

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu