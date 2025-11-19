Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

UkrajnaNABUEnerhoatomkorrupciós botrányZelenszkij

Az európai vezetők megkongatták a vészharangokat

Az orosz hírszerzés szerint több európai szakértő elkerülhetetlennek tartja az ukrán állami rendszer közelgő összeomlását. A nyilatkozatok szerint az Európai Unió vezetői a hatalmas háborús költségek, valamint az Ukrajnát érintő korrupciós botrányok miatt egyre elégedetlenebbek. A hírszerzés állítása szerint az ukrán társadalomban is növekszik a kiábrándultság.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 17:35
Az uniós politikusok pániküzemmódban
Az uniós politikusok pániküzemmódban
A korrupciós botrány miatt politikai válság robbant ki Ukrajnában. Egy ukrán képviselő szerint okkal feltételezhető, hogy a korrupciós botrány tovább fog terjedni. Eddig csak az energetikát látjuk, de ott van még a védelmi ipar is – mondta. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat sajtóirodája szerint az európai szakértők figyelmeztetnek a kijevi rezsim elkerülhetetlen összeomlására – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. 

A jelentés szerint az európai vezetők nem tudnak belenyugodni abba, hogy százmilliárdok vesztek el az ukrán korrupció miatt
A jelentés szerint az európai vezetők nem tudnak belenyugodni abba, hogy százmilliárdok vesztek el az ukrán korrupció miatt

A vezető európai államok külpolitikai és katonai intézményeinek szakértői megkongatták a vészharangokat, és figyelmeztetik a nemzeti kormányokat a Nyugat által létrehozott ukrajnai »Anti-Oroszország-projekt« közelgő összeomlására. A magas rangú hivatalokba eljuttatott jelentésekben egyenesen a kijevi rezsim katonai vereségének elkerülhetetlenségét jelzik

– áll az orosz közleményben. Megjegyzik, hogy Brüsszel nagy figyelmet fordít az országban jelen lévő „mindent elnyelő” korrupcióra, amelyben „nyomtalanul eltűnnek” a háborús segélyek. Az orosz jelentés szerint az európai vezetők és az EU irányítói nem tudnak belenyugodni abba, hogy százmilliárd eurók vesztek kárba a kijevi rezsim támogatására fordított összegekből, miközben az ukránok is elárulva érzik magukat Zelenszkij szövetségesének, Timur Mindics botránya miatt.

Már nem hisznek abban sem, hogy az országot belátható időn belül felveszik az EU-ba

– tették hozzá a közleményben. Emellett az európai országok külügyi intézményei az ukrán állampolgárok apatikus lelkiállapotát is rögzítik, amit esetükben a hosszan tartó háborús konfliktus okoz.

Az egyszerű állampolgárok is tisztában vannak azzal, hogy az ukrán állam elsüllyedt a korrupcióban, ezért […] nő azok aránya, akik ellenzik a jelentős összegek kiutalását Kijev számára. Magyarországon és Szlovákián kívül erre az álláspontra kezd hajlani Csehország és Románia is. Így Európában Ukrajna politikai súlya csökken. Az ukránok egyre kevésbé tekintenek az európai partnerekre mint a megmentés és a támogatás forrására

 – áll a közleményben.

Korrupciós botrány Ukrajnában

November 10-én a NABU nagyszabású különleges műveletet indított az energetikai ágazatban működő korrupciós sémák feltárására. Az ügynökség közzétett olyan fényképeket, amelyeken a házkutatások során talált, külföldi valutával teli táskák láthatók. Az antikorrupciós hivatal házkutatást tartott Herman Haluscsenko volt energetikai miniszternél és az „Enerhoatom” vállalatnál. A NABU munkatársai Timur Mindicshez is ellátogattak, aki Zelenszkij volt üzlettársa, de az üzletember még a házkutatás előtt sietve elmenekült Ukrajnából. 

Borítókép: Az uniós politikusok pániküzemmódban (Fotó: AFP)

