A korrupciós botrány miatt politikai válság robbant ki Ukrajnában. Egy ukrán képviselő szerint okkal feltételezhető, hogy a korrupciós botrány tovább fog terjedni. Eddig csak az energetikát látjuk, de ott van még a védelmi ipar is – mondta. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat sajtóirodája szerint az európai szakértők figyelmeztetnek a kijevi rezsim elkerülhetetlen összeomlására – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

A jelentés szerint az európai vezetők nem tudnak belenyugodni abba, hogy százmilliárdok vesztek el az ukrán korrupció miatt. Fotó: AFP/Ludovic Marin

A vezető európai államok külpolitikai és katonai intézményeinek szakértői megkongatták a vészharangokat, és figyelmeztetik a nemzeti kormányokat a Nyugat által létrehozott ukrajnai »Anti-Oroszország-projekt« közelgő összeomlására. A magas rangú hivatalokba eljuttatott jelentésekben egyenesen a kijevi rezsim katonai vereségének elkerülhetetlenségét jelzik

– áll az orosz közleményben. Megjegyzik, hogy Brüsszel nagy figyelmet fordít az országban jelen lévő „mindent elnyelő” korrupcióra, amelyben „nyomtalanul eltűnnek” a háborús segélyek. Az orosz jelentés szerint az európai vezetők és az EU irányítói nem tudnak belenyugodni abba, hogy százmilliárd eurók vesztek kárba a kijevi rezsim támogatására fordított összegekből, miközben az ukránok is elárulva érzik magukat Zelenszkij szövetségesének, Timur Mindics botránya miatt.