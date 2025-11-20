Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

UkrajnaBrüsszelEurópai Unió

Zelenszkij hatalmas pofont kapott a szövetségeseitől

A svéd külügyminiszter éles kritikát fogalmazott meg az ukránok támogatása kapcsán. Maria Malmer Stenergard szerint fenntarthatatlan, hogy az északi országok fizessék a legtöbb pénzt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 9:42
Fotó: ATILA ALTUNTAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A svéd külügyminiszter szerint sokan kardoskodnak Ukrajna támogatása mellett, azonban csak kevesen tesznek érte. Maria Malmer Stenergard szerint fenntarthatatlan, hogy az északi országok fizetik a legtöbbet – írja az Origo

Az északi országok megelégelték a támogatási rendszert
Az északi országok megelégelték a támogatási rendszert. Fotó: AFP/Tobias Schwarz

Az a tény, hogy a kevesebb mint 30 millió lakosú északi országok a közel egymilliárd lakosú NATO-országok katonai támogatásának egyharmadát biztosítják idén nem fenntartható. Semmilyen módon nem észszerű. És sokat elárul arról, amit az északi országok tesznek – de még többet arról, amit a többiek nem tesznek

– fogalmazott a politikus. 

Maria Malmer Stenergard szerint egyúttal azon politikusoknak is át kéne gondolni a tevékenységét, akik Ukrajna megsegítésének szükségességéről beszélnek, azonban ezt pénzzel nem támasztják alá. Összességében az északi és a balti országok járulnak hozzá a legtöbbet Kijev GDP-jéhez, Hollandia, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Franciaország is jelentős segélyeket nyújt, bár gazdasági teljesítményük kisebb százalékát teszik ki. 

Stenergard szokatlanul őszinte megjegyzései egy olyan valóságot tükröznek, amelyet az EU diplomatái ritkán ismernek el nyilvánosan: hogy a blokk vezetőinek szenvedélyes beszédei ellenére, amelyek Ukrajna támogatását szorgalmazták, a pénzügyi és katonai hozzájárulások továbbra is mélységesen egyenlőtlenek az egyes országok között.

Brüsszel azonban további támogatásokat sürget az ukrán korrupciós botrány ellenére is.

Az Európai Bizottság ezen a héten körlevelet küldött szét, amelyben három lehetőséget vázolt fel Ukrajna támogatására: kettő szerint az uniós országoknak kellene nagyobb mértékben hozzájárulniuk a háború sújtotta ország támogatásához, míg a harmadik a Belgiumban befagyasztott mintegy 170 milliárd euró értékű orosz vagyon felhasználását szorgalmazza.

A harmadik az egyetlen hihető lehetőség a svéd miniszter szerint.

Amikor arról van szó, hogy úgy folytassuk, ahogy most csináljuk, és úgy értem, hogy néhány ország vállalja szinte az összes terhet, az nem igazságos, és hosszú távon nem fenntartható – fogalmazott a politikus.

Borítókép: Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu