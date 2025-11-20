Zelenszkij hatalmas pofont kapott a szövetségeseitől

A svéd külügyminiszter szerint sokan kardoskodnak Ukrajna támogatása mellett, azonban csak kevesen tesznek érte. Maria Malmer Stenergard szerint fenntarthatatlan, hogy az északi országok fizetik a legtöbbet – írja az Origo.

Az északi országok megelégelték a támogatási rendszert. Fotó: AFP/Tobias Schwarz

Az a tény, hogy a kevesebb mint 30 millió lakosú északi országok a közel egymilliárd lakosú NATO-országok katonai támogatásának egyharmadát biztosítják idén nem fenntartható. Semmilyen módon nem észszerű. És sokat elárul arról, amit az északi országok tesznek – de még többet arról, amit a többiek nem tesznek

– fogalmazott a politikus.

Maria Malmer Stenergard szerint egyúttal azon politikusoknak is át kéne gondolni a tevékenységét, akik Ukrajna megsegítésének szükségességéről beszélnek, azonban ezt pénzzel nem támasztják alá. Összességében az északi és a balti országok járulnak hozzá a legtöbbet Kijev GDP-jéhez, Hollandia, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Franciaország is jelentős segélyeket nyújt, bár gazdasági teljesítményük kisebb százalékát teszik ki.