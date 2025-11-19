Tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány. Maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kulcsszereplőként bukkan fel az ukrán állam legfelső köreit érintő ügyben – derül ki a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által közzétett információkból. A dokumentum alapján a háborús, rendkívüli helyzetet kihasználva egy üzleti kör az elnökhöz fűződő kapcsolataira építve szervezett, bűnözői módon fosztotta ki az energiapiacot és a védelmi költségvetést – és mindehhez a volt védelmi miniszter, Rusztem Umerov is asszisztált. A nyomozás immár az elnökhöz legközelebb állókat is érinti, Olekszij Csernyisov volt ukrán miniszterelnök-helyettes két hónapra előzetesbe került, a volt és a jelenlegi energiaügyi minisztert pedig menesztették. Egyre erősebb a gyanú, hogy valamilyen módon Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is részese lehetett a korrupciós hálónak. Brüsszel mindennek ellenére továbbra is küldene pénzt a háborúban álló országba.
Zelenszkij a korrupcióban, az EU a migrációban fuldoklik
Sorra lázadnak fel az uniós tagállamok a migrációs paktum ellen. Eközben Ukrajnában egyre újabb és újabb, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz közel álló nevek merülnek fel az ukrán korrupciós botránnyal kapcsolatban – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Egyre több uniós tagállam hátrálna ki a tavaly az EP-választás előtt áterőltetett migrációs paktum mögül, Brüsszel viszont továbbra is ragaszkodik annak alkalmazásához. Az elmúlt néhány hónapban szinte minden tagállam próbálta meggyőzni az Európai Bizottságot, hogy már így is túlterheltek a migráció okozta terhek miatt, és ezért kevés vagy semmilyen kapacitásuk nincs más országok támogatására. Magyarország már jelezte, hogy menekülteket nem kíván fogadni, és pénzügyi kompenzációt sem fog fizetni.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt állítja, hogy két ukrán állampolgár – akik szerinte az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak – felelős két súlyos vasúti szabotázsakcióért Lengyelországban. A két férfi katonai robbanószerkezetet helyezett el egy stratégiai vasútvonalon, valamint egy acélkapocs segítségével megrongálta a síneket egy másik szakaszon – mondta el Tusk, aki szerint a cél egy súlyos vasúti katasztrófa előidézése volt.
Támogatja Magyarország a Thaiföld és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi megállapodást – mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. „Thaiföld hagyományosan fontos partnerünk a délkelet-ázsiai térségben. Az elmúlt időszakban több kormány- és miniszterváltásra is sor került, de az együttműködés intenzitása ettől nem csökkent” – fogalmazott a tárcavezető. „Ezért továbbra is arra ösztönözzük Brüsszelt, hogy ne keverje össze a szabadkereskedelmet a nem kereskedelmi kérdésekkel, politikával és ideológiával, ami miatt rendre ellehetetlenülnek az EU szabadkereskedelmi megállapodásai” – hangsúlyozta a külügyminiszter.
