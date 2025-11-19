Zelenszkij a korrupcióban, az EU a migrációban fuldoklik

Tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány. Maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kulcsszereplőként bukkan fel az ukrán állam legfelső köreit érintő ügyben – derül ki a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által közzétett információkból. A dokumentum alapján a háborús, rendkívüli helyzetet kihasználva egy üzleti kör az elnökhöz fűződő kapcsolataira építve szervezett, bűnözői módon fosztotta ki az energiapiacot és a védelmi költségvetést – és mindehhez a volt védelmi miniszter, Rusztem Umerov is asszisztált. A nyomozás immár az elnökhöz legközelebb állókat is érinti, Olekszij Csernyisov volt ukrán miniszterelnök-helyettes két hónapra előzetesbe került, a volt és a jelenlegi energiaügyi minisztert pedig menesztették. Egyre erősebb a gyanú, hogy valamilyen módon Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is részese lehetett a korrupciós hálónak. Brüsszel mindennek ellenére továbbra is küldene pénzt a háborúban álló országba.

Andrij Jermak neve is felmerült a Zelenszkij legbelsőbb köreiig érő korrupciós hálóval kapcsolatban (Fotó: NurPhoto via AFP)